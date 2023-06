Décès de deux pompiers lors des inondations: une enquête publique aura lieu

Un peu plus d’un mois après le décès de deux pompiers volontaires tombés à l’eau, alors qu’ils portaient assistance aux sinistrés des inondations, une enquête publique a été ordonnée par le coroner en chef du Québec.

L’enquête vise ainsi à comprendre les causes et circonstances qui ont mené aux décès de Christopher Lavoie et de Régis Lavoie.

Le 1er mai dernier, les deux hommes avaient été emportés par le courant à Saint-Urbain, dans la région de la Capitale-Nationale, alors qu’ils aidaient à évacuer les secteurs touchés par les inondations.

Au bout de deux jours de recherches, les autorités avaient finalement repêché les corps des deux hommes, qui n’avaient aucun lien de parenté.

Le père de Christopher Lavoie avait d’ailleurs révélé au Journal que son fils ne savait pas nager. Cette révélation risque ainsi de faire l’objet de questionnements lors de l’enquête.

«Plus précisément, les audiences permettront à toute personne d’intérêt de s’exprimer concernant les circonstances de ce décès afin d’en analyser tous les facteurs contributifs, et ce, en vue de proposer des pistes de solutions pour une meilleure protection de la vie humaine», a indiqué le Bureau du coroner par voie de communiqué.

L’enquête sera présidée par Me Andrée Kronström ainsi qu’un procureur qui sera nommé prochainement, a-t-on également fait savoir.