Dépression et tentative de suicide: bon courage, M. Coderre!

Inutile de vous dire que j’ai été ébranlé par la confession de l’ex-maire de Montréal Denis Coderre au sujet de sa descente dans la dépression et de sa tentative de suicide après sa déconfiture électorale.

J’ai écouté l’entrevue de Denis Coderre à l’émission de Philippe-Vincent Foisy à QUB Radio vendredi dernier.

Amaigri et ébranlé par un récent AVC qui l’a obligé à réapprendre à marcher et à parler, l’ex-politicien s’est présenté sans masque et sans fard.

Il a admis et a ouvertement parlé des jours sombres où il a envisagé la « solution » catastrophique au lendemain de sa défaite contre Valérie Plante...

Voilà qui me touche. Je souhaite à cet homme de retomber complètement sur ses pieds. Heureusement, il semble espérer un rétablissement total de sa coordination et de son élocution.

Animosité

Un ami commerçant de la rue Wellington m’a souvent dit que Denis Coderre, son client, lui confiait à l’occasion qu’il me haïssait à en faire du savon !

Que voulez-vous ? J’ai malmené l’ex-politicien à maintes reprises. J’appartiens aux affaires publiques. Lui appartenait à la politique. Ce sont deux écoles qui s’adonnent à la confrontation dans notre petite société hautement divisée qu’est le Québec.

Mais une fois que le match est fini, l’animosité peut s’évaporer,

comme entre deux joueurs de hockey qui se détestent sur la patinoire et qui jouent au golf ensemble pendant l’été.

Courage

Quand je repense aux années Coderre à la mairie, je regrette encore que son nationalisme – lui qui se décrit comme « nationaliste » – n’ait pas eu de prise sur notre métropole tellement menacée par l’américanisation et par l’anglicisation. Comme premier magistrat, il aurait pu, mais n’a pas voulu, affirmer le caractère français de Montréal.

Je vais terminer cette chronique en m’adressant directement à l’homme. Bon courage, Denis, dans ta remise sur pieds. Ton parcours du combattant en inspirera plus d’un. Ton témoignage pourrait même sauver des vies !