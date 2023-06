Des oeuvres ukrainiennes au musée du Louvre pour les protéger de la guerre

Le musée parisien du Louvre accueille 16 oeuvres d'art, dont de précieuses icônes byzantines en provenance de Kiev, afin de les protéger de la guerre en Ukraine, a-t-on appris mercredi auprès de sa présidente.

« Dès le début de la guerre, comme d'autres grandes institutions muséales, notre préoccupation a été de voir comment apporter notre soutien à nos confrères ukrainiens. A l'automne, face à l'intensité du conflit, nous avons décidé de ce sauvetage », a précisé à l'AFP Laurence des Cars, confirmant une information du quotidien français Le Monde.

Parmi ces oeuvres, dont le plus grand musée du monde a piloté l'évacuation: cinq icônes byzantines provenant du musée Bohdan et Varvara Khanenko, musée national des arts de Kiev. Elles seront exposées au public du 14 juin au 6 novembre, a indiqué Mme des Cars.

Photo AFP

« C'est peu de choses dans un océan de tristesse et de désolation mais c'est tout un symbole », a-t-elle ajouté, « consciente de l'importance de sauver ce patrimoine millénaire au coeur de l'Europe et de la nécessité de le transmettre ».

Onze autres oeuvres, « parmi les plus emblématiques et les plus fragiles » du musée ukrainien, sélectionnées en vue d'une collaboration scientifique sur la restauration des oeuvres au Louvre, seront hébergées dans les réserves, a détaillé le Louvre.

En octobre, Mme des Cars avait reçu une délégation ukrainienne de représentants des musées, dont la directrice du musée Khanenko, au moment où l'Unesco avait identifié 240 sites endommagés par la guerre. L'inventaire du ministère ukrainien de la Culture recensait alors 468 sites culturels endommagés, détruits ou abîmés, dont 35 musées.

Une roquette était tombée début octobre près du musée Khanenko, soufflant les fenêtres. A l'exception de grands tableaux, les oeuvres d'art avaient pour la majorité été « déplacées dans les réserves, où elles sont soumises à des variations de température et à des coupures d'électricité, qui inquiètent nos homologues », a raconté Mme des Cars.

L'opération de sauvetage des 16 oeuvres sélectionnées, soutenue financièrement par l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, a été actée officiellement lors d'un déplacement en Ukraine de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, en février et les oeuvres ont été escortées militairement via la Pologne et l'Allemagne début mai.

Intitulée « Aux origines de l'image sacrée », l'exposition des icônes byzantines préfigurera l'ouverture en 2027 d'un nouveau département des Arts de Byzance et des Chrétientés en Orient.