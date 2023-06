Des «roulottes» dans des cégeps à la rentrée, faute d’espace

Après les écoles secondaires, c’est au tour des cégeps d’installer des classes modulaires, communément appelées des «roulottes», pour la rentrée. Avec 40 000 étudiants supplémentaires attendus d’ici 2029, la Fédération étudiante collégiale du Québec tire la sonnette d’alarme et va jusqu’à réclamer la construction de nouveaux cégeps pour les accueillir.

La moitié des cégeps débordent déjà, rappelle sa présidente, Laurence Mallette-Léonard. «On sait que ça va exploser. Nos campus sont déjà pleins à craquer et les investissements pour agrandir et trouver des solutions ne sont pas nécessairement présents», affirme-t-elle.

Le manque d’espace touche surtout les grands centres, à commencer par Montréal et ses environs, mais aussi Québec, Gatineau et Sherbrooke.

Il y a bien des cégeps en région où il y a toujours de l’espace, mais même en comblant toutes les places disponibles présentement dans le réseau collégial, il y aurait toujours 31 000 places manquantes d’ici 10 ans, selon une analyse réalisée par la fédération étudiante, obtenue par Le Journal.

Classes modulaires

Dans la région métropolitaine, des cégeps commencent d’ailleurs à installer des classes modulaires pour la rentrée.

C’est le cas notamment au collège Montmorency à Laval, au cégep Édouard-Montpetit à Longueuil et au collège Lionel-Groulx, dans les Laurentides.

Ces bâtiments modulaires ont toutefois une durée de vie limitée à une dizaine d’années, déplore la fédération étudiante. «Autant d’un point de vue économique qu’écologique, ce n’est pas une solution qui est responsable. Ce sont des classes, mais avec une date d’expiration, contrairement à une classe normale qui peut durer jusqu’à 70 ans», affirme Laurence Mallette-Léonard.

D’autres établissements ont aussi opté pour la location de locaux, comme le cégep du Vieux Montréal et le collège Montmorency. Au total, 60 locations ont été financées par Québec dans le réseau collégial, indique le ministère de l’Enseignement supérieur.

Or il n’y a présentement que sept projets d’agrandissement qui sont en branle dans le réseau collégial, dont un seul qui est en réalisation, alors que de tels chantiers peuvent prendre jusqu’à une dizaine d’années avant d’être complétés.

«Avec des agrandissements, ça ne sera jamais assez pour éponger les 40 000 étudiants supplémentaires attendus», un nombre équivalant à «20 cégeps de moyenne taille», indique Mme Mallette-Léonard.

Nouveaux cégeps réclamés

C’est pourquoi la Fédération étudiante collégiale du Québec réclame la construction de nouveaux cégeps pour combler les besoins d’espace à long terme, notamment à Deux-Montagnes, dans les Laurentides, et à Châteauguay, en Montérégie, deux régions où la population sera en forte croissance dans les prochaines années.

À la Fédération des cégeps, on ne pense toutefois pas que la construction de nouveaux cégeps soit la solution.

Son président-directeur général, Bernard Tremblay, mise plutôt sur la création de points de services régionaux, affiliés aux établissements existants.

«Je plaide pour des espaces adéquats le plus près possible des étudiants plutôt que de nouvelles structures», affirme-t-il.

M. Tremblay est aussi préoccupé par la «lourdeur et la complexité» entourant les projets d’infrastructures dans le réseau collégial. «Agrandir un bâtiment, ça peut prendre jusqu’à 10 ans pour le faire. On risque de construire des choses qui ne seront plus adéquates le jour où les étudiants vont pouvoir les utiliser. Les règles doivent être revues pour retrouver un minimum d’agilité. Présentement, on manque un peu le bateau», dit-il.

Au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, on assure que la ministre «est consciente du rattrapage à faire en matière d’espace dans le réseau».

«Nous sommes en action, à la fois à court terme via les espaces locatifs et les modulaires qu’à long terme avec plusieurs projets d’ajout d’espace», indique son attaché de presse, Simon Savignac, qui précise que le tout est réalisé en collaboration avec les établissements «qui définissent leur priorité».

Manque d’espace dans les cégeps

Quelque 40 000 étudiants supplémentaires sont attendus d’ici 2029.

La moitié des cégeps débordent déjà.

Sept projets d’agrandissement sont en branle, mais un seul est en réalisation présentement.

Un cégep de taille moyenne accueille entre 2000 et 3000 étudiants.