DeSantis utiliserait des vies humaines comme arme politique

Déjà en septembre 2022, le collègue Loïc Tassé et moi nous intéressions au cas de ces migrants déplacés à Martha’s Vineyard par le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis.

Non seulement il semble avoir récidivé, cette fois en Californie, mais des accusations pourraient bien être déposées contre lui.

Que des gouverneurs comme ceux du Texas et de la Californie veuillent réaliser des coups d’éclat pour sensibiliser Washington à la problématique de l’immigration est légitime, mais il faut le faire en respectant les lois et la vie humaine.

Un stratagème répugnant

Comme ce fut le cas pour Martha’s Vineyard, la ville de Sacramento en Californie vient de recevoir des migrants, principalement des Colombiens et des Vénézuéliens. Ils sont arrivés dans deux groupes distincts, mais chaque fois transportés par le même avion privé.

Si les autorités de la Californie ne peuvent le confirmer pour l’instant, l’État de la Floride et une compagnie privée (Vertol Systems Company) seraient impliqués dans les déplacements de ces migrants.

Les migrants qui se sont exprimés affirment ne pas savoir qui a organisé les vols. Seuls les papiers en leur possession indiquent que la Floride est impliquée.

La réaction la plus vive est venue du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Celui à qui on prête aussi des ambitions présidentielles a mentionné le nom de DeSantis dans un gazouillis en le menaçant de représailles judiciaires.

Quelle menace peut bien faire planer Newsom? Il est illégal de duper les migrants en leur mentant ou en faisant miroiter des emplois. C’est ce qu’auraient fait des employés de Vertol pour inciter des migrants à se diriger vers la Californie. Newsom n’a pas hésité à évoquer des accusations d’enlèvement.

Quand on a traversé une bonne partie du continent et qu’on a mis sa vie et celles de ses proches en jeu, on devient une cible facile pour d’ignobles vendeurs de promesses creuses ou de crottés politiques en quête d’attention.

Les migrants dupés affirment en savoir bien peu sur les intentions réelles de ceux qui les ont approchés, soulignant au passage qu’ils auraient pu être des gens représentant le gouvernement.

Au Texas, un shérif porte des accusations criminelles

Les agissements de Vertol et des autorités de la Floride pourraient bien revenir les hanter si on se fie à une nouvelle émanant du Texas. Le shérif du comté de Bexar recommande des accusations criminelles dans le dossier de migrants déplacés à Martha’s Vineyard.

Il revient désormais au procureur général de l’État de déterminer si on ira de l’avant, mais on devine déjà qu’un avis favorable aurait une incidence directe sur la décision du gouverneur la Californie de mettre sa menace à exécution.

Quoiqu’il en soit, je doute que ces menaces soient suffisantes pour freiner DeSantis et ses semblables alors que débute à peine le cycle de la présidentielle américaine. On continuera à faire campagne sur le dos des plus vulnérables.