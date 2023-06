Encore de la pluie sur le centre et l’est du Québec

Des nuages assez denses n’apporteront pas de précipitations dans le sud-ouest du Québec mercredi, mais il pleuvra des cordes dans l’est de la province et certains secteurs du centre seront également mouillés.

Environnement Canada prévoit un temps nuageux avec 40 % de probabilité d’averses à Montréal et ses environs où les températures seront au-dessous des normales de saison avec 16 degrés au thermomètre, alors que l’ouest du Québec sera partiellement ensoleillé.

De la pluie intermittente est en vigueur depuis la nuit de mardi à mercredi à Québec, mais la pluie s’annonce plus soutenue dans les secteurs de Charlevoix, du Saguenay et de la réserve faunique des Laurentides avec un mercure largement à la baisse.

Dans l’est du Québec, en plus du temps pluvieux, des vents forts avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h balayeront les hauteurs du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie où l’on attend de 10 à 15 millimètres de pluie sous des températures plus fraîches.

Le mauvais temps sera encore de mise jeudi avec averses pour la majeure partie du centre et de l’est du Québec, mais dans le sud des éclaircies seront au rendez-vous, notamment à Montréal où il fera 18 degrés.