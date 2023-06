Forcés de quitter Chibougamau: des évacués touchés par l’élan de solidarité du Lac-Saint-Jean

Forcés de quitter leur chez-soi en urgence en raison de la progression rapide des feux, les citoyens de Chibougamau ont été accueillis à bras ouverts par les habitants du Lac-Saint-Jean, fidèles à leur réputation.

Même s’ils vivent présentement des moments difficiles, nombreux sont les sinistrés qui ont tenu à souligner la qualité du travail effectué pour les accueillir, souvent en plein milieu de la nuit.

«Ils nous ont accueillis avec un grand sourire en pleine nuit et ils se sont mobilisés pour nous aider. On est vraiment bien traité et c’est un petit baume», lance Mario Gagné qui craint de tout perdre ce qu’il a laissé derrière lui.

Roger Gagnon, Agence QMI

Un groupe Facebook nommé «Alerte Entraide Chibougamau-Chapais» comptait d’ailleurs plus de 4000 membres en fin de journée hier et on y trouvait des offres en tout genre, jusqu’à des intervenants sociaux prêts à offrir du soutien émotionnel aux sinistrés. Visiblement, chacun veut aider à sa manière, que ce soit en offrant un service de transport, des espaces de campement, des chambres et même des chalets complets.

«Si ça peut aider»

C’était le cas notamment de Simon-Olivier Dumas qui invite les gens à s’installer sur l’ancien site du Ciné-Parc, à Saint-Félicien.

«Il y a un mouvement de solidarité partout au Lac-Saint-Jean. On l’offre aux gens, si ça peut aider à diminuer le stress», a indiqué Simon-Olivier Dumas, copropriétaire de Jean Dumas Ford.

Signe que l’aide est au rendez-vous, en matinée mercredi, plusieurs personnes avaient déjà troqué le Centre sportif Benoît-Levesque où ils avaient été envoyés, pour un autre refuge.

«On nous a offert d’être hébergé gratuitement. C’est vraiment généreux et ça fait du bien de ne pas avoir à se casser la tête en ce moment parce que c’est déjà assez difficile comme ça», souligne un père qui prenait la direction de son nouveau refuge avec sa famille.

Un plan efficace

Heureux de voir cette vague d’amour, le maire de Roberval, Serge Bergeron, se dit également très satisfait de voir tout ce qui a été mis en place. Après des événements tragiques comme Lac-Mégantic et une longue pandémie, la population est prête à réagir promptement si cas de besoin. Même les plus sceptiques ont compris dans les dernières années l’importance d’avoir un plan.

Nicolas St-Pierre, Journal de Québec

«Nous étions préparés pour vivre une telle situation. Nous avions un plan d’action que nous avions déjà révisé et c’est ce qui permet d’être aussi efficace», souligne-t-il.

«De ce côté, on ne peut pas dire un mot. Des gens se sont occupés de nous tout de suite quand on est arrivé, même s’il était 4h du matin», souligne Nancy Bouchard, résidente de Chibougamau.

Celle-ci a d’ailleurs quitté en fin d’après-midi après s’être fait offrir d’être hébergé gratuitement en compagnie de sa famille.

«Il y a eu un élan de solidarité de la part de la population de Roberval, y compris les commerces et les pharmacies, ce qui a grandement contribué à ce que cette organisation soit accueillante et fonctionnelle», ajoute le maire de Roberval, précisant que les besoins étaient toujours évalués pour la suite.

Une vingtaine de kilomètres plus loin, la municipalité de Saint-Félicien se prépare de la même manière puisque les citoyens de Chapais pourraient devoir quitter leurs maisons pour la seconde fois.

– Avec la collaboration de Diane Tremblay et Jean-François Racine