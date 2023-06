Finale de la Coupe Stanley: mais qu’est-ce qui frustre autant les Panthers?

Je m’attendais à une finale de la Coupe Stanley enlevante. C’est finalement tout le contraire! Pendant que les Golden Knights de Vegas impressionnent, les Panthers de la Floride sont très décevants.

J’avais prédit une victoire de la Floride. Je crois que j’étais un peu obnubilé par les performances qu’avaient offertes Sergei Bobrovsky et Matthew Tkachuk. Les deux premiers matchs ont été l’histoire de Vegas, et uniquement de Vegas.

C’est une domination complète. Offensivement, défensivement, devant le filet... Les Golden Knights sont préparés de façon à gagner. Ils semblent vouloir donner une première coupe à leurs partisans.

Et en parle peu, mais Bruce Cassidy est l’ancien entraîneur des Bruins de Boston, qui l’ont congédié l’an dernier. Disons qu’il n’a pas dû être trop attristé quand les Bruins ont été éliminés au premier tour. Lui, il se retrouve en finale de la Coupe Stanley, et il mène maintenant 2-0!

Eichel et Marchessault en tête

Les Panthers, eux, ne sont pas disciplinés. Ils sont frustrés, et je ne sais pas pourquoi. À ce stade-ci de la saison, ils ne devraient pas avoir de raison d’être frustrés, pourtant! Mais ils le sont plus que jamais. Et surtout Tkachuk, que je n’arrêtais pas de louanger.

On le voit s’en prendre au gardien des Golden Knights, Adin Hill, pour absolument rien. Il donne des coups de bâton, des coups de poing au visage...

Dire qu’avant le début de la finale, Tkachuk et Bobrovsky me semblaient être les deux candidats les plus logiques pour l’obtention du trophée Conn-Smythe. Maintenant, ce sont Jack Eichel et Jonathan Marchessault qui sont en tête, à mes yeux.

Eichel pourrait terminer les séries éliminatoires au sommet du classement des pointeurs et Marchessault, au sommet de celui des buteurs.

Vers un balayage?

Pendant ce temps, Vegas ne réplique pas devant les gestes de frustration de la Floride. C’est la discipline avant tout. Et surtout, l’équipe avant tout. Bravo à eux!

J’espère pour nous que la série va devenir ce que l’on avait espéré à compter des troisièmes et quatrièmes matchs. Que l’entraîneur-chef des Panthers, Paul Maurice, va mettre de l’ordre dans tout ça.

Qu’il va dire à ses gars de garder la tête froide, de ne pas essayer de blesser...

Parce que si les Golden Knights remportent le troisième match, j’ai bien l’impression que cette finale que j’espérais très enlevante va se conclure par un balayage.

- Propos recueillis par Jessica Lapinski

Le coin du Tigre

Un match parfait des Remparts

Quel match des Remparts! J’ai été tellement impressionné par la façon dont ils ont gagné la finale de la Coupe Memorial. Ils étaient tellement bien préparés.

Je regardais ça et je me disais: c’est un match parfait!

Sans rien enlever à Seattle, les Remparts ont complètement dominé à tous les points de vue. C’était beau à voir. Malgré la domination, c’était agréable à regarder. Mais bon, c’est sûr que j’avais une équipe favorite...

Où sont les Québécois?

La LHJMQ a maintenant remporté quatre coupes Memorial de suite. Mais malgré cela, la ligue demeure derrière les deux autres circuits juniors au repêchage de la Ligue nationale.

Comme les dépisteurs-chefs québécois sont très rares dans la LNH, les équipes repêchent des chums. Même à Montréal, on ne repêche pas au Québec! Je ne comprendrai jamais cela.

J’irais même plus loin que cela: les entraîneurs au Québec gagnent des coupes Memorial, mais aucun n’est embauché dans la LNH, même s’il y avait plusieurs postes vacants dans les dernières semaines.

Quelqu’un travaille-t-il contre Roy?

Voilà qui m’emmène à parler encore une fois de Patrick Roy. On ne sait pas toujours pas si une équipe souhaite l’embaucher.

Ça, ça me bogue énormément... Je pensais qu’après la Coupe Memorial, on accentuerait le processus. Notamment chez les Rangers de New York, mais semble-t-il qu’il ne soit pas leur homme.

Attendons encore, mais je commence à avoir l’impression que quelqu’un travaille contre lui.