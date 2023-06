Il brise 12 couteaux en poignardant sa femme dans le cou devant les enfants

Se décrivant comme une «bonne personne» et prétextant être lui aussi une victime, un père de famille de Châteauguay qui s’est acharné sur sa conjointe en la poignardant 15 fois en plus de blesser ses enfants a écopé de près de neuf ans de prison.

«Ça n’a pas été facile, autant pour moi que pour elle. Elle n’est pas seulement la victime. Espérons qu’un jour, on va vouloir se pardonner», a lancé l’accusé de 34 ans il y a deux semaines au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield. L’homme, dont nous tairons l’identité afin de protéger celle de ses enfants, a plaidé coupable à des accusations de voies de fait graves et de voies de fait causant des lésions à l’endroit de sa femme et de ses deux jeunes enfants.

Le juge Joey Dubois a rabroué l’accusé, lui reprochant de ne pas saisir la gravité de ce qu’il avait fait.

«C’est vous qui avez donné ces coups de couteau là, personne d’autre, a-t-il dit, d’un ton ferme. Madame n’est pas responsable de ça et c’est ça qu’il va falloir un jour que vous compreniez.»

Couteau sous ses draps

Les faits se sont déroulés au domicile familial, le 15 janvier dernier. L’accusé, qui dormait dans une chambre à part au sous-sol depuis déjà un moment, avait caché un couteau sous ses draps dans son lit. Ce soir-là, sa femme l’a découvert alors qu’ils discutaient de leur journée. C’est à ce moment que la tension a grimpé et qu’une altercation entre les deux est survenue. L’homme l’a alors prise par le cou, au point où elle ne pouvait plus respirer ni parler. En tentant de se défendre, elle s’est blessée à la main avec le couteau.

Le duo s’est ensuite déplacé au rez-de-chaussée, où la situation a complètement dégénéré. L’accusé a poignardé sa femme à de nombreuses reprises, principalement à la nuque, mais aussi à la poitrine, au cou, au bras et au visage. Pas moins de 12 couteaux brisés ont été retrouvés autour de la victime, en plus d’une impressionnante quantité de sang, selon le résumé des faits lu par la procureure.

Devant les enfants

Le comble de l’horreur, c’est que cette scène épouvantable s’est déroulée devant les enfants du couple, qui s’étaient réveillés au son des hurlements de leur maman.

Ceux-ci ont supplié leur père de la lâcher et deux d’entre eux ont même tenté de s’interposer pour la défendre. Ils ont eux aussi subi des lacérations en essayant d’arrêter la folie de leur père.

«J’ai failli mourir, mais je suis encore ici, a dit la mère dans un témoignage bouleversant en salle d’audience. Les cicatrices sur mon corps, je les vois. Elles me rappellent l’agressivité d’un homme avec qui j’ai vécu pendant 16 années de ma vie. Je vais rester forte pour prendre soin de mes enfants. [Ils] sont tout ce que j’ai présentement. Je vais rester là et il n’y a rien qui va m’arrêter, pas même 15 coups de couteau.»

L’accusé a évoqué des problèmes de santé mentale pendant la tenue des procédures judiciaires et a même tenté de démontrer qu’il était criminellement non responsable. Une expertise légale a toutefois démontré que ce n’était pas le cas.

Le juge Dubois a entériné la suggestion commune des partis et a condamné le père à une peine de prison de huit ans et demi.