iOS 17, c’est du lourd, attendez-vous à plusieurs nouveautés

Lors de la conférence WWDC 2023, Apple a dévoilé la nouvelle version de son système d'exploitation mobile pour l'iPhone qui reçoit de nombreuses nouvelles fonctionnalités destinées au grand public. Voici donc un récapitulatif de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque iOS 17 sera disponible sur tous les iPhone dans le courant de l'année.

Apple

AirDrop (avec NameDrop)

AirDrop, qui comprend désormais un nouveau geste vous permettant de rapprocher vos téléphones pour partager des informations ou d'échanger des informations de contact. Vous verrez alors s'afficher à l'écran la nouvelle affiche de contact qui apparaît lors des appels téléphoniques. Et vous pouvez facilement choisir les numéros de téléphone et les adresses courriel que vous souhaitez partager aux côtés de l'échange de contacts dans le cadre de ce processus. Cette fonctionnalité fonctionne sur l'iPhone et l'Apple Watch, précise l'entreprise.

Apple

Messages vocaux avec FaceTime

Apple a révélé que les utilisateurs pourront bientôt laisser des messages vocaux vidéo par FaceTime. Cette fonctionnalité très attendue est très pratique quand vous essayez d’appeler un ami par FaceTime et qu'il ne décroche pas. En pareil cas, vous pourrez laisser un message. Apple ajoute également une fonction de transcription en direct des messages vocaux laissés par vos contacts. À l'instar des fonctionnalités existantes sur les appareils Google, la transcription en direct du message vocal s'affichera sur votre écran d'accueil, et si vous décidez de décrocher au milieu du message vocal, vous pourrez le faire.

Un correcteur automatique amélioré par l’IA

Lors de sa conférence annuelle WWDC, Apple a annoncé qu'iOS 17 serait doté d'un correcteur automatique amélioré, géré par un modèle d'intelligence artificielle (IA) capable de prédire avec plus de précision les prochains mots et expressions que vous pourriez utiliser. Au fil du temps, il se personnalisera en apprenant les mots que vous utilisez le plus souvent, y compris les gros mots.

« Dans les moments où vous avez envie de taper un gros mot, le clavier l'apprendra aussi», a déclaré Craig Federighi, responsable des logiciels chez Apple, lors d'une présentation préenregistrée.

Des suggestions de recette à partir d’une photo

Une nouvelle fonctionnalité appelée Visual Look Up permettra aux utilisateurs de rechercher des recettes directement à partir d'une photo.

Il n'y a pas beaucoup de détails sur la façon dont cela fonctionnera, bien que cela semble assez simple à première vue. Dans iOS 17, les photos de nourriture seront identifiées et vous pourrez ensuite rechercher des plats similaires. Par exemple, dans la photo illustrant cette fonctionnalité sur la page, les photos de bols de quinoa mènent à des suggestions de recettes pour d'autres plats à base de quinoa, et plus particulièrement pour le petit-déjeuner, comme le montre la photo. Si ce système fonctionne comme décrit, il pourrait s'agir d'un moyen pratique de trouver de l'inspiration pour cuisiner, sans avoir à chercher sur le web, bien qu'il ne puisse probablement pas vous guider vers la recette spécifique du plat illustré.

Une nouvelle interface pour Apple Podcasts

Apple a annoncé qu'Apple Podcasts bénéficierait de quelques nouvelles fonctionnalités notables à l'occasion du lancement d'iOS 17 cet automne. Ces fonctionnalités comprennent une interface de lecture immédiate et une file d'attente actualisées, des illustrations d'épisodes, des filtres de recherche et la possibilité de connecter les abonnements aux applications les plus populaires de l'App Store.

La nouvelle interface "À l'écoute" présente un arrière-plan dynamique qui affiche l'illustration d'un podcast et fournit des commandes pour gérer la file d'attente. Avec iOS 17, les auditeurs peuvent appuyer sur le bouton "Playing Next" pour voir l'épisode suivant.

En vrac

L'entreprise étend également sa fonction de découpage d'images, qui permet aux utilisateurs de retirer des objets d'une photo ou d'une vidéo.

L'application Photos reconnaît désormais vos animaux de compagnie, tels que les chats et les chiens, et les place dans la section "Personnes".

Une mise à jour de Freeform introduira de nouveaux outils de dessin tels qu'un pinceau aquarelle, un stylo calligraphique, un surligneur, un stylo à largeur variable et une règle.

Avec iOS 17, Apple appliquera un filtre de nudité pour les photos et vidéos nues qui montrent les parties intimes du corps qui sont habituellement couvertes par des sous-vêtements ou des maillots de bain. Ce filtre est essentiel pour empêcher la visualisation de photos nues non sollicitées. Les utilisateurs verront apparaître une fenêtre contextuelle leur demandant s'ils souhaitent voir une photo sensible. En plus de consentir à voir ou à ne pas voir l'image, les utilisateurs peuvent également cliquer sur «Comment obtenir de l'aide».

Avec iOS 17, les utilisateurs pourront partager la localisation d’une puce AirTag avec cinq personnes et utiliser l'application Find My pour localiser l'objet.

Apple

Des mises à jour importantes pour Messages

iOS 17 apporte d’importantes améliorations à Messages, notamment les nouveaux autocollants emojis et la possibilité de créer des Live Stickers en détachant les sujets de l’arrière-plan des photos. On peut aussi ajouter des effets aux Live Stickers pour leur donner vie, et utiliser le nouveau tiroir du clavier pour retrouver tous ses autocollants favoris rassemblés en un même endroit, facilement accessible dans l’ensemble des apps iOS.

Apple

Nouvelles fonctions en mode veille

Le système iOS 17 introduit En veille, une expérience plein écran qui permet de voir des informations utiles d’un coup d’œil quand iPhone est posé à distance et se recharge. En veille est particulièrement pratique lorsque l’iPhone est posé sur une table de chevet, un comptoir de cuisine ou un bureau.

En veille prend en charge les événements en direct, Siri, les appels entrants et les notifications importantes, ce qui rend iPhone encore plus pratique, même quand on ne le voit que d’un œil. Quand Phone se recharge avec MagSafe, En veille utilise le mode d’affichage préféré de l’utilisateur.

Un navigateur Safari plus sûr

Safari augmente le niveau de protection lors des sessions de navigation privée, à la fois contre les suivis indésirables sur les sites web et les personnes qui pourraient avoir accès à l’appareil. Les mesures de sécurité avancées qui bloquent le suivi et la création d’empreintes numériques vont encore plus loin, et empêchent les sites web d’identifier les utilisateurs et de collecter leurs données. Les fenêtres de navigation privée se verrouillent désormais quand elles ne sont pas en cours de consultation, ce qui permet de garder les onglets ouverts même lorsque l’ordinateur est laissé sans surveillance.

Apple

Des cartes hors ligne avec Plans

Plans propose des cartes hors ligne qui permettent de télécharger une zone précise avec des instructions virage par virage, de voir l’heure d’arrivée prévue, de trouver des lieux dans Plans, et plus encore, tout en étant hors ligne. Plans aide également les adeptes de randonnée à découvrir plus facilement les milliers de sentiers qui jalonnent les parcs nationaux des États-Unis, et les propriétaires de véhicules électriques à trouver des informations en temps réel sur les bornes de recharge à proximité.

Les nouvelles fonctionnalités logicielles d’iOS 17 seront disponibles cet automne sous forme de mise à jour logicielle gratuite pour les téléphones iPhone Xs et les modèles plus récents.