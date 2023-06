Jean-Sébastien Giguère garde des souvenirs mitigés de la finale de 2003.

Il aurait de loin préféré gagner la coupe Stanley que le trophée Conn-Smythe. Cependant, 20 ans plus tard, il en retire de la fierté.

«Tu vas à la guerre en équipe pendant deux mois pour la grosse coupe, pas pour un trophée individuel. Aujourd’hui, je suis fier d’avoir gagné le Conn-Smythe, mais je l’échangerais n’importe quand pour la coupe Stanley. C’est beaucoup plus satisfaisant de la gagner», a affirmé l’ancien gardien, maintenant analyste à TVA Sports, à l’émission JiC mercredi.

«C’étaient des émotions mélangées. On était au New Jersey, alors tout le monde huait dans l’aréna quand ils m’ont nommé. C’était vraiment spécial... mes coéquipiers étaient déjà rendus dans le vestiaire, ils ne savaient pas que j’avais gagné le Conn-Smythe.»

Giguère se rappelle qu’il se sentait intimidé par l’autre gardien devant lui : un certain Martin Brodeur.

«C’est inévitable qu’il y avait une bataille entre lui et moi, et il avait l’avantage. Il avait déjà vécu ça. Moi, j’en étais à ma première expérience. Je l’ai senti. J’ai été intimidé par Martin Brodeur. J’étais intimidé par les Devils aussi. C’était une meilleure équipe que la nôtre.»

Le vœu de Giguère a été exaucé quatre ans plus tard.

«En 2007, c’était le contraire, j’avais l’avantage sur Ray Emery. Je savais ce qu’était jouer en finale. Je savais comment me comporter. Je savais qu’on avait une meilleure équipe. On savait à quoi s’attendre.»

Au tour de Marchessault?

Il espère maintenant que l’attaquant des Golden Knights de Vegas Jonathan Marchessault soit l’heureux élu cette année. Aucun Québécois n’a remporté le trophée Conn-Smythe depuis Giguère il y a 20 ans.

«C’est certain qu’au Québec on veut qu’il gagne. On sent sa passion. Tu ne peux pas ne pas aimer un joueur comme lui. J’espère qu’il va le gagner.

«J’aime les deux clubs, il y a de bonnes histoires des deux côtés, mais j’aimerais que les Golden Knights gagnent la coupe. Ce serait le fun de voir la parade sur la Strip à Las Vegas.»

Voyez l’entrevue complète avec Jean-Sébastien Giguère dans la vidéo ci-dessus.