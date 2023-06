Jenna Ortega produira la prochaine saison de Mercredi

Jenna Ortega sera productrice de la deuxième saison de Mercredi.

Lors de la table ronde des actrices de comédie du Hollywood Reporter, la vedette de la série Netflix a révélé qu'elle serait également dans la salle des scénaristes pour la prochaine saison. Un nouveau rôle qui la réjouit.

«Je me sens vraiment, vraiment chanceuse de devenir productrice cette fois-ci. Toutes les meilleures équipes ou les meilleurs environnements dans lesquels j'ai été sur le plateau ont été des gens qui sont très collaboratifs, et je voulais entendre des opinions différentes parce qu'il est très facile pour les gens de se laisser enfermer dans leur tête. Je pense qu'un projet est meilleur quand il y a autant de voix et d'idées émises que possible», a-t-elle expliqué.

L'actrice de 20 ans a déclaré qu'elle se sentait «vraiment chanceuse» d'être engagée en tant que productrice. «Je me sens vraiment chanceuse de pouvoir être dans la salle au début de la saison prochaine et de parler de scripts et de faire des remarques», a-t-elle indiqué.

Dans son interview, l'actrice de Fallout a également déclaré qu'elle avait d'abord hésité à jouer dans la série. «J'ai commencé Mercredi avec hésitation. Mais j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un comme Tim Burton, qui m'a tirée dans sa caravane un jour et m'a dit qu'il voulait m'aider à faire entendre ma voix, a-t-elle raconté. Tous les jours, moi, lui, les scénaristes, on se réunissait le matin et on écoutait les idées de chacun.»

Une nouvelle qui arrive alors que Jenna Ortega avait provoqué la polémique en déclarant avoir dû réécrire certains dialogues de son personnage de Mercredi Addams, parce que, selon elle, les scénaristes ne percevaient pas le caractère de l'héroïne.

Aucune date de sortie de cette prochaine saison n'a encore été annoncée.