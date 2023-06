La fille de ce joueur de la NBA se fait intimider parce que son père n’a jamais gagné

Les enfants peuvent parfois être cruels et la fille du porte-couleurs des Suns de Phoenix Chris Paul en a eu la preuve.

Lors de son passage à la baladodiffusion «The Pivot» le vétéran de 18 saisons dans la NBA a révélé que son enfant de 10 ans se faisait intimider parce qu’il n’avait jamais gagné de championnat.

«Il y a un petit gars à son école qui lui a dit des choses méchantes, a raconté Paul. Il lui lançait que son papa n’allait jamais gagner de championnat.»

L’athlète a raconté que sa fille avait gardé son calme, mais qu’elle lui avait ensuite raconté la situation au téléphone.

«Elle était en colère. J’ai dû avoir une conversation avec elle et je lui ai dit : "Bébé, il y a des gens qui parlent et il y a des gens qui agissent".»

Paul est devenu émotif en racontant tout ça et a précisé qu’il voulait remédier à la situation et soulever le trophée Larry-O’Brien.

«C’est difficile, mais personne n’est plus dur avec moi que je ne le suis avec moi-même. Même si je suis en colère, je ne peux pas laisser ça me définir, non? Je dois continuer de travailler.»

En 2022-2023, Paul a disputé sa troisième saison avec les Suns. Le club de l’Arizona a terminé la campagne régulière au quatrième rang du classement dans l’Association de l’Ouest. Il a été éliminé en deuxième ronde des séries par les Nuggets de Denver.

«CP3» a aussi joué pour les Hornets de La Nouvelle-Orléans/Charlotte, les Clippers de Los Angeles, les Rockets de Houston et le Thunder d’Oklahoma City. En carrière, il a reçu 12 invitations pour le match des étoiles de la NBA.