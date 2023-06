Le masque de retour à New York: la pollution atteint un nouveau niveau

La pollution accentuée par les feux de forêt du Québec a poussé plusieurs New-Yorkais à ressortir leur masque pour se protéger des particules fines présentes dans l’air.

Photo fournie par Louis Chevrier

«En après-midi au moins une personne sur deux avait un masque [...] ce soir c’est moins intense, mais il y a eu un bon épisode de smog», explique Louis Chevrier un montréalais actuellement à New York pour assister à des conférences sur la finance.

Photo fournie par Louis Chevrier

Depuis mardi, la fumée qui se dégage des feux de forêt atteint la populaire ville touristique, si bien que le ciel a changé de couleur aujourd’hui et qu’une odeur de brûlé y régnait.

«On avait des conférences à l’édifice Bloomberg au centre-ville et en après-midi aucune des terrasses n’était accessible, tout était fermé», ajoute-t-il.

L’homme d’affaires explique même que des masques chirurgicaux étaient remis à la sortie de l’édifice situé dans Manhattan. Celui qui n’en était pas à sa première visite dans la Grosse Pomme constate combien le smog est présent en ce moment.

«Je n’ai jamais vu ça, c’est très pollué et on sentait la fumée [...] on était au centre-ville cet après-midi et le ciel était très jaune», déplore-t-il.

En fin de journée mercredi la qualité de l’air à New York était toujours jugée comme très mauvaise pour la santé selon The National Weather Service.