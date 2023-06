«Legault ne dirige pas notre communauté»: Mistissini refuse d’évacuer

La communauté crie de Mistissini s’en remet à son chef qui n’a pas lancé d’ordre d’évacuation après une demande en ce sens de la part du premier ministre François Legault en raison des feux de forêt.

• À lire aussi: Les feux de forêt ont un impact sur le sport jusque sur la Côte Est des États-Unis

• À lire aussi: De faux renseignements nuisent aux sinistrés des feux, dénoncent les autorités

« On est une communauté qui prend soin les uns des autres, si pour une raison ou une autre, si ça devient pire, on va persévérer. On vit dans la brousse, on en a vu d’autres», lâche Allison Coon-Come, une résidente du village de 4000 âmes à un peu 85 km au nord-est de Chibougamau.

La jeune femme de 29 ans est fâchée contre François Legault, dont la déclaration a semé un vent de panique « pour rien » dans sa communauté où la fumée n’est plus aussi menaçante qu’il n’y a quelques jours, selon elle.

PHOTO FOURNIE PAR ALLISON COON-COME

Pas d’évacuation

«On demande d’évacuer Mistissini. [...] On va prendre le temps de le faire comme il faut, mais il y a un risque, donc c’est important d’avoir la collaboration de tout le monde», a affirmé le premier ministre mercredi.

Or, cette collaboration semblait encore loin d'être acquise un peu plus tard en après-midi. «Legault ne dirige pas notre communauté», a rappelé le chef Michael Petawabano, dans un Facebook Live.

«Il n'y a pas de danger, nous sommes en sécurité», a-t-il insisté, en invitant les membres de sa communauté à ne pas «céder à la panique», et à attendre ses consignes.

État d’alerte

Mistissini reste néanmoins en état d’alerte, a précisé le chef Petawabano.

Les autorités s’assurent que les personnes vulnérables aient accès aux services médicaux dont elles ont besoin, a-t-il assuré.

Il enjoint les gens à limiter leur consommation d’électricité et à acheter seulement ce dont ils ont besoin.

La communauté continue de surveiller de près les feux actifs à l’est et à l’ouest de Mistissini, de même que l’accès à la route 167, précise-t-on dans un courriel envoyé au Journal.

Tous les services non essentiels resteront fermés jusqu’à nouvel ordre, ajoute-t-on.

- Avec Marc-André Gagnon