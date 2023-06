Les Alouettes sont prêts tant sur le terrain que dans leurs opérations administratives. Mercredi, j’ai assisté à leur entraînement et ensuite j’ai rencontré le personnel administratif dans ses bureaux au Stade olympique. L’enthousiasme était au rendez-vous chez les membres de l’organisation et des joueurs des Alouettes.

Photo Pascale Vallée

Mark Weightman, président et chef de la direction des Alouettes, et Danny Maciocia, le directeur général, ont hâte d’amorcer la nouvelle saison.

Photo Pascale Vallée

Le directeur exécutif des opérations football, Éric Deslauriers, est accompagné de Tyler Snead, qui fait partie de l’équipe d’entraînement.

Photo Pascale Vallée

Allyson Sobol, gestionnaire/coordonnatrice aux opérations football des Alouettes, est en compagnie des physiothérapeutes, Jamie Handfield et Sarah Bérubé-Bouchard.

Photo Pascale Vallée

À l’avant-plan Francis Dupont, gestionnaire communications média, ainsi qu’Alexandre Robillard, Christophe Arkinson et Guillaume De Grandpré-Martel sont entourés de René Masson, Mike Misischia, Corey Ramirez, Sham Carelle Iteka, Katrina Kavalersky et Alex Souvanlasy.

Photo Pascale Vallée

Parmi les membres des opérations et partenariats, on remarque à l’avant-plan Steven Kilavuz et Félix Galli entourés de Mélissa Beauchesne, Baptiste Robert, Antoine Hudon et Benjamin Cassan.

Photo Pascale Vallée

Parmi les gens des communications et du marketing se tiennent Joey Alferi et Martin Brais derrière Pierrick Pecqueur, Benjamin Puig et Camille Perrin-Ridgeway.

Photo Pascale Vallée

L’ancien joueur de l’organisation des Seahawks de Seattle, Pierre-Olivier Lestage, est en compagnie de l’instructeur de la ligne offensive, Luc Brodeur-Jourdain.