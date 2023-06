Les belles mouchetées du lac au Sable, dans la réserve faunique de Mastigouche

LAC AU SABLE | De tous les secteurs de la réserve faunique de Mastigouche, celui du lac au Sable a beaucoup à offrir, en ce qui a trait à la qualité de la pêche et au confort de ses installations.

Les chalets sont situés sur une bande de sable entre deux lacs.

« Chacun des chalets offre une vue imprenable sur le lac et la nature environnante, d’expliquer le nouveau directeur de la réserve, Francis Desjardins. Il y en a deux pour six personnes et quatre pour quatre personnes. Ils contiennent tous les équipements pour vivre un séjour en plan européen en toute quiétude. Les amateurs peuvent pêcher dans le lac au Sable ou encore profiter des différents lacs qui sont rattachés au plan de pêche du secteur. Nous voulons que les amateurs qui nous rendent visite puissent vivre un séjour agréable, qu’ils aient du succès à la pêche, la marque de commerce de la réserve faunique de Mastigouche. »

Les chalets sont dotés d’énergie solaire. Seuls la cuisinière et le chauffe-eau fonctionnent toujours au propane. La propreté des sites, tant à l’intérieur des chalets que sur le terrain avoisinant, est assez remarquable.

La gardienne du territoire, Maryse Lemay, qui est l’emploi de la Sépaq depuis 26 ans, connaît bien les pêcheurs et tout ce dont ils ont besoin. Sur place, il est possible de louer des moteurs hors-bords.

Photo fournie par René Baillargeon

Pour tous les goûts

Dans le secteur, vous en avez pour tous les goûts, depuis des lacs qui présentent des poissons ayant un poids moyen de 200 g jusqu’à ceux qui montent à 500 g et plus. Il y a même des lacs dont les poissons dépassent les 1200 g. Lors de notre passage, nous nous sommes rendus sur le lac du Gros Ours. Malgré des conditions de grands vents et une température très froide, nous avons réussi à capturer nos 28 truites, soit 7 par pêcheur, la limite permise dans la réserve. C’est ce qui fait la différence avec cette réserve. Même si les conditions sont loin d’être favorables, on peut réussir à capturer ses truites.

Photo fournie par Karl Tremblay

Excellents résultats

Pour les leurres utilisés, c’était simple. La Lake Clear or et argent, la Amazing Spoon orange et la Toronto Wobbler de 2,5 po de couleur argent ont donné d’excellents résultats.

Nous avions aussi ajouté une tricheuse, comme le dit mon éternel compagnon d’aventures, Karl Tremblay. Il s’agit d’ajouter une mouche sur la ligne, à 24 po au moins au-dessus de la cuillère. La Silver Par Belle a donné d’excellents résultats. La Muddler Minnow brune à queue rouge a aussi bien fonctionné. La moyenne de poids de nos truites dépassait les 200 g, ce qui est excellent dans les conditions que nous avions.

Détails importants

Le directeur est plutôt fier de la façon de fonctionner du plan de pêche de toute la réserve.

« Nous fonctionnons selon le principe de l’ouverture en différé des différents lacs du territoire. Donc, quel que soit le mois de la saison durant lequel l’amateur de pêche nous rend visite, il peut pêcher sur un ou des lacs qui viennent tout juste d’ouvrir, en juin, en juillet et même en août. Nous voulons assurer au pêcheur qui vient chez nous qu’il aura accès à une pêche de qualité, quel que soit le mois de l’année. »

La réserve faunique de Mastigouche est située à 206 km au nord-ouest de Québec et 145 km au nord-est de Montréal.

Elle compte plus de 500 lacs sur son territoire, 13 rivières et plusieurs ruisseaux. Vous pouvez y pêcher des truites mouchetées, du touladi ou truite grise, de la moulac, sans oublier la ouananiche dans le célèbre lac Sorcier.

Pour en savoir plus sur les forfaits, les coûts et les disponibilités cette saison, vous pouvez vous rendre sur sepaq.com, sous l’onglet Réserve faunique de Mastigouche, ou encore téléphoner directement à l’accueil de Saint-Alexis-des-Monts au 819 265-2098.