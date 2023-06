Les feux de forêt au Québec, c'est comme un film de Leonardo DiCaprio...

Verglas, inondations, feux de forêt, etc. La nature se déchaîne et reprend ses droits. Elle nous rappelle que la négligence de l’Homme depuis des décennies a un prix.

Dans les grands centres urbains, nous avons beau nous sentir loin des feux qui font rage dans plusieurs régions du Québec, ne pas craindre pour notre maison ou notre entreprise, nous n’avons qu’à sortir pour constater l’impact des feux sur notre qualité de l’air. Nous n’avons qu’à lever la tête pour voir ce ciel gris orangé, teinté par la fumée se dégageant de plusieurs centaines d’hectares de forêt qui brûlent actuellement.

Ce n’est pas Hollywood

Cela rappelle le film Don’t look up dans lequel Leonardo DiCaprio incarne le rôle d’un astronome cherchant à alerter l’humanité sur le fait qu’une météorite frappera la planète et mettra fin à notre existence. Pour contrer ses efforts et éviter une panique généralisée, le gouvernement appelle la population à ne pas regarder le ciel, pour ne pas voir cette météorite qui fonce droit sur elle.

C’est un peu ce qu’on vit actuellement, à quelques détails près. En effet, les dérèglements climatiques sont visibles, on les voit, on les sent et on pourrait même les toucher. Parlez-en aux citoyens de Clova. Nous n’avons pas besoin de lire un énième rapport du GIEC pour constater que le pire est à venir.

Les nouvelles saisons

Il faudra s’attendre à ce que la nature continue de se déchaîner. Les saisons rimeront désormais avec des crises environnementales: l’hiver, on parlera de verglas, au printemps, on parlera d’inondations, l’été, de feux de forêt et l’automne, d’ouragans et de tempêtes tropicales.

Nous ne sommes pas prêts à faire face à ce qui nous sera imposé. Nous refusons d’investir dans les ressources humaines et matérielles pour faire face à ces drames. Il faudra un jour cesser de faire l’autruche.