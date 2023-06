Matvei Michkov absent: un DG adjoint se confie sur la peur des Russes

BUFFALO | «Il y a même des joueurs actuels de la LNH originaires de la Russie qui ont peur de retourner chez eux l’été.» Cette confession provient de la bouche d’un DG adjoint de la LNH. Et elle cadre parfaitement avec le dilemme de Matvei Michkov.

Il y a l’éléphant dans la pièce à l’hôtel où le gratin de la LNH se rencontre à Buffalo. Michkov, un ailier assez talentueux pour devenir un choix parmi les cinq premiers au prochain repêchage à Nashville, représente aussi un gros pari pour l’équipe qui lui ouvrira ses portes.

«Si tu regardes uniquement le talent et le potentiel, il fait partie des gros canons de ce repêchage, a dit un directeur général adjoint d’une équipe de l’Association de l’Ouest. Pour les habiletés brutes, il n’est pas loin de Connor Bedard. Après Bedard, Adam Fantilli, Leo Carlsson et Will Smith ont aussi beaucoup de talent.»

«La différence entre Michkov et les quatre autres reste le facteur risque, a poursuivi notre source qui a opté pour l’anonymat. Matvei a un contrat pour les trois autres saisons avec le SKA de Saint-Pétersbourg dans la KHL. Une équipe peut vivre avec cette réalité et l’attendre si elle compte déjà sur plusieurs bons espoirs. Mais il y a un autre facteur à déterminer. Il y a toujours une guerre entre la Russie et l’Ukraine et tu ne peux pas prédire si les Russes n’auront pas à s’enrôler.»

Michkov n’a pas fait le voyage à Buffalo pour le camp d’évaluation (Combine) en marge du repêchage de la LNH. Des 105 espoirs présents dans cette ville de l’État de New York, aucun ne provient du pays de Vladimir Poutine. Il ne s’agit toutefois pas d’une nouvelle réalité.

«Les Russes ne viennent pas au Combine depuis plusieurs années, a précisé un agent de joueurs de la LNH. C’était le cas avant même la pandémie.»

Impossible à prédire

Dans un autre coin du chic lobby d’hôtel, un directeur général de la LNH ne peut s’empêcher de sourire quand on l’approche pour lui parler de Michkov.

«Il est le mystère du repêchage, a-t-il souligné. Bonne chance pour essayer de trouver où il sortira lors du premier tour.»

«Je ne m’embarque pas là-dedans», a-t-il ajouté avant de tourner les talons, ce qui illustre bien à quel point le dossier Michkov semble radioactif.

Ce DG d’une équipe de l’Association de l’Est a offert le même écho que plusieurs agents et recruteurs sondés.

Kent Hughes, Jeff Gorton, Nick Bobrov et Martin Lapointe auront probablement un choix déchirant à réaliser avec le cinquième choix au total. Bedard aura déjà enfilé le chandail des Blackhawks de Chicago et les Ducks d’Anaheim, les Blue Jackets de Columbus et les Sharks de San Jose auront probablement prononcé les noms de Fantilli, Carlsson et Smith. Dans l’ordre ou le désordre.

«Une équipe pourrait toujours miser sur Michkov avant un des trois autres gros noms après Bedard, mais ce serait un gros pari, a prévenu un agent réputé de la LNH. Je m’attends à le voir encore disponible au choix du Canadien et il pourrait glisser après Montréal. C’est une forte possibilité.»

«L’équipe qui le repêchera aura fait une tonne de devoirs, a renchéri un autre agent de joueurs avec plusieurs années d’expérience du métier. Elle posera plusieurs questions. Il y a un risque de repêcher un Russe à un très haut rang. Et le risque est encore plus grand cette année. Il y a le conflit avec l’Ukraine qui rend les choses plus imprévisibles.»

D’autres options valables

Hughes rencontrera la presse jeudi matin à Buffalo. Le DG du CH parlera de ses plans pour le repêchage et il répondra assurément à des questions sur Michkov.

Rena Laverty / USA Hockey’s NTDP

«Si ce n’est pas Michkov au cinquième rang, il y a d’autres joueurs de gros talents, a prévenu le DG adjoint d’une équipe de l’Ouest. Dalibor Dvorsky, Zach Benson, Ryan Leonard, David Reinbacher ont aussi des chances de connaître leur sort à ce rang.»

«Et on ne sait jamais, une équipe parmi le top quatre pourrait aussi sortir un Reinbacher ou un Leonard, a-t-il prédit un autre homme de hockey influent. Si c’est le cas, le CH pourrait se retrouver avec un Smith par exemple au cinquième rang. Et elle n’aurait plus à se poser de questions pour Michkov.»