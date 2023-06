Menus à petits prix: la saison des fraises est commencée!

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 8 au 14 juin 2023

Encore un menu qui nous amène tranquillement vers l’été !

Les fraises et le citron sont en vedette et j’avais envie de vous donner de petits trucs pour les maximiser... et pour gaspiller le moins possible !

D’abord, le citron : pensez à le zester avant de le couper et d’utiliser son jus (lorsqu’il est bien nettoyé, évidemment). D’ailleurs, sachez que le zeste comme le jus peuvent très bien être conservés au congélateur si vous en avez trop. Pour le jus, j’aime bien le congeler en portions d’une cuillère à soupe dans des moules à glaçons, qu’on transfère ensuite dans un contenant ou un sac hermétique. C’est très facile à ajouter à nos recettes ainsi. On peut aussi congeler des rondelles de citron en trop pour les ajouter à de futures boissons rafraîchissantes.

Ensuite, les fraises : les petits fruits sont fragiles et leur conservation repose sur un peu d’assiduité (vérifier quotidiennement si une fraise n’est pas en train de moisir et de « contaminer » les autres) et sur un emballage bien aéré et où l’excédent d’humidité peut être absorbé (un linge sec ou un essuie-tout par exemple). Idéalement, on évite aussi que les fruits soient tous superposés et on attend à la dernière minute avant de les laver.

La question de la conservation réglée, on peut même pousser la note un peu plus loin côté zéro gaspi en la cuisinant en entier : en récupérant les queues de fraises (oui, oui) ! Avant tout, toutefois, on s’assure d’avoir soigneusement lavé nos fraises, question de se débarrasser des pesticides. Les queues de fraises, lorsqu’on les coupe, viennent presque toujours avec un peu de chair du fruit. Sachez qu’en les faisant infuser dans de l’eau au frigo de 24 à 48 h (qu’on passe ensuite au tamis), on obtient une eau aromatisée et colorée !

C’est une belle base à laquelle on pourrait d’ailleurs ajouter du jus de citron, un peu de sucre et nos rondelles congelées pour obtenir une limonade rosée bien fraîche !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LES ARRIVAGES DE LA SEMAINE

D’ailleurs, petite parenthèse pour vous dire que la rhubarbe et les fraises du Québec commencent à se pointer le bout du nez sur les étalages des épiceries, elles sont plus chères que celles en vedette cette semaine, mais certainement plus goûteuses !

SURVOL DES CIRCULAIRES

Assurément une bonne semaine pour les amateurs de porc, alors qu’on retrouve une grande variété de coupes à petit prix, du filet aux saucisses en passant par la demi-longe de porc (qu’on peut d’ailleurs transformer en côtelettes, en lanières et alouette !). Mais de manière générale... avis aux amateurs de grillades : c’est le temps d’en profiter !

Biftecks d’aloyau de veau de grain à 7,77 $/lb chez Super C

à 7,77 $/lb chez Super C Biftecks français à 4,97 $/lb chez Super C

à 4,97 $/lb chez Super C Bœuf haché extra-maigre à 0,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 0,88 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Côtelettes de longe de porc désossées à 2,44 $/lb pour les membres Scène+ chez IGA (meilleur prix de l’année)

à 2,44 $/lb pour les membres Scène+ chez IGA (meilleur prix de l’année) Crevettes surgelées (emb. de 340 g) à 5,99 $ (le vendredi 9 juin seulement) chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 5,99 $ (le vendredi 9 juin seulement) chez Metro (meilleur prix de l’année) Darnes de saumon à 9,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année) Demi-longe de porc à 1,99 $/lb chez Maxi

à 1,99 $/lb chez Maxi Filets de porc à 2,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 2,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Filets de saumon à 9,77 $/lb chez IGA

à 9,77 $/lb chez IGA Filets de truite surgelés (emb. de 454 g) à 8,99 $/lb chez Maxi

à 8,99 $/lb chez Maxi Fromage en bloc de marque maison (emb. de 400 g) à 3,97 $ chez Super C

à 3,97 $ chez Super C Pétoncles de baie surgelés (emb. de 454 g) à 5,99 $ (le vendredi 9 juin seulement) chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 5,99 $ (le vendredi 9 juin seulement) chez Metro (meilleur prix de l’année) Poitrines de poulet avec dos à 2,99 $/lb chez Metro

à 2,99 $/lb chez Metro Saucisses déjeuner (emb. de 1 kg) ou combinaison de saucisses fraîches (emb. de 900 g) à 5,99 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

LUNDI

CÔTELETTES DE PORC ET ASPERGES GRILLÉES À LA GREMOLATA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Anne Pominville coulson

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 1,80 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour un souper express plus tard dans la semaine, vous pourriez faire cuire une livre supplémentaire de côtelettes : elles serviront au repas de lanières de porc.

MARDI

KEFTAS DE BŒUF À LA MENTHE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Coup de pouce

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,88 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme ce sont les concombres anglais qui sont en vedette cette semaine, vous pouvez très bien remplacer les miniatures par 1/3 de concombre anglais (au besoin, on peut couper de fines tranches en demi-cercle). Quant au bœuf, utilisez le mi-maigre et, au besoin, égouttez la poêle pendant la cuisson.

MERCREDI

CREVETTES GRILLÉES À L’ORIENTALE

Recette tirée de Zeste

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 3,98 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Les crevettes au rabais ne sont peut-être pas aussi grosses que celles de la recette. N’hésitez pas à vous faire des brochettes plus garnies au besoin et à réduire le temps de cuisson (j’ai calculé le sac de 400 g au complet dans le prix par portion). Quant à l’accompagnement, si vous n’avez pas de boulgour, n’hésitez pas à le remplacer par du couscous (pour le cuire, on ajoute une quantité égale d’eau bouillante, on le couvre et on le laisse reposer 5 minutes).

JEUDI

LANIÈRES DE PORC ÉPICÉES ET SALADE CRÉMEUSE

Recette tirée de Coup de pouce

PhotoTango Photographie

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 8 min

Prix par portion : 2,07 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour un prix par portion réduit, vous pouvez vous procurer la laitue en feuilles vertes à 0,99 $ chez IGA ou de la laitue iceberg à 0,84 $ chez Walmart cette semaine.

VENDREDI

CHAKCHOUKA AUX BOCCONCINIS ET AUX POIS CHICHES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 3,46 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

LUNCH

SALADE DE QUINOA AUX FRAISES

Recette tirée de Zeste

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 1,27 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si vous n’aimez pas le fromage de chèvre, il pourrait aussi être remplacé par du feta émietté.

COLLATION

CROUSTADE AUX FRAISES ET AUX AMANDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 35 min

Prix par portion : 1,53 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette