Michael J. Fox «va bien» après sa chute sur scène

Michael J. Fox «va très bien» après sa chute sur scène.

L’acteur de 61 ans, qui a reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson en 1991 à l’âge de 29 ans, a trébuché et est tombé, dimanche, lors d’un événement sur Retour vers le futur à Philadelphie. Sur scène, la star a fait la révérence devant les acteurs de la saga Christopher Lloyd, 84 ans, et Tom Wilson, 64 ans, lorsqu’il a perdu l’équilibre, atterrissant sur le canapé voisin.

L’acteur de Petit Stuart s’est rapidement relevé et s’est lancé dans une séance de questions-réponses avec ses anciens partenaires de tournage.

«Michael a la maladie de Parkinson. Ce n’est un secret pour personne que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson tombent, a déclaré son représentant au New York Post. Si vous regardez la vidéo, il se remet immédiatement sur ses pieds et continue avec les questions et réponses. Si vous avez d’autres questions sur Michael et sur la vie avec la maladie de Parkinson, regardez son documentaire TENACE en lecture en continu sur AppleTV+.»

La chute fait suite à une interview que l’acteur a accordée à CBS en mai dans laquelle il a déclaré que sa bataille contre la maladie était devenue plus difficile. «Je n’aurai jamais 80 ans, a-t-il déclaré. Ça devient plus difficile. Chaque jour, c’est plus difficile.»

► Le documentaire TENACE: l’histoire de Michael J. Fox est sorti sur Apple TV+ début mai.