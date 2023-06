Monsieur Legault, voyez grand, soyez grand!

Comme je l’ai écrit il y a quelques jours, beaucoup de gens dans mon entourage (et je ne parle pas que de souverainistes) se disent déçus de la CAQ.

Il faut dire que les dernières semaines, pour ne pas dire les derniers mois, ont été dures pour le gouvernement de François Legault.

On sent une fatigue, un essoufflement, une usure.

Et, comme l’écrivait Rémi Nadeau, un gros manque d’humilité. Qui amène le PM et ses ministres à multiplier les gaffes...

LA CHARITÉ, S’IL VOUS PLAÎT!

Mais moi, ce qui me déçoit le plus (en fait, je devrais dire: ce qui m’attriste le plus) est de voir monsieur Legault ne pas profiter de sa popularité pour accentuer la pression auprès du gouvernement fédéral et établir un nouveau rapport de force avec Ottawa.

Car c’est maintenant qu’il faut agir!

Alors que le parti trône encore au sommet des sondages!

Il faut battre son frère pendant qu’il est chaud, comme dit l’adage!

Profiter du momentum!

Car la situation de la CAQ ne durera pas indéfiniment! Tout ce qui monte finit par redescendre, c’est une loi de la physique!

La fenêtre d’opportunité est ouverte, profitons-en!

Qui sait? Ça prendra peut-être des années et des années avant qu’on ne revoie un gouvernement aussi populaire, avec une telle majorité, une telle marge de manœuvre!

On a l’impression qu’à force de se faire fermer la porte sur les doigts par Ottawa, François Legault a fini par prendre son trou.

Fini, les rêves d’autonomie!

Maintenant, à défaut d’arracher de nouveaux pouvoirs à Ottawa, on va se contenter de lui arracher de l’argent.

«Oh, regardez, le gouvernement fédéral nous a donné des millions de dollars pour qu’on puisse attirer une entreprise étrangère au Québec! Merci, monsieur Trudeau! On vous l’avait dit que le fédéralisme pouvait être rentable, non?»

C’est ça, maintenant, notre nouvelle position face à Ottawa?

À genoux avec un chapeau dans les mains, comme le Chat botté?

Wow.

À quoi ça sert d’avoir un gouvernement majoritaire si c’est pour se comporter en quêteux?

UNE CABOOSE, AU LIEU D’UNE LOCOMOTIVE

C’est le manque d’ambition de monsieur Legault qui me désole. Son allergie au risque.

Il pourrait être un leader, brasser la cabane, organiser un référendum sectoriel afin de réclamer plus de pouvoirs en immigration, profiter de sa popularité pour forcer le jeu, être une locomotive, nous amener ailleurs, un peu plus haut, un peu plus loin...

Mais non. Il préfère être à la traîne du peuple québécois.

Monsieur Legault ne restera pas en politique indéfiniment. On ne sait même pas s’il va se présenter aux prochaines élections.

C’est maintenant qu’il joue sa place dans l’Histoire!

Que veut-il laisser comme héritage?

Être reconnu comme «un bon gérant»? Un bon comptable?

J’ai envie de lui dire: «Monsieur Legault, secouez-vous! Les gens sont prêts à vous suivre! Vous jouissez d’une popularité presque sans précédent! Vous occupez tout le terrain! Vous avez coupé l’herbe sous le pied de tous les autres partis! C’est un exploit! Alors profitez-en! Voyez grand! Soyez grand! Osez!»

De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace!

Vous valez plus que ça, voyons!