Nus dans un pub anglais: un couple de naturistes cause l’émoi en plein souper

Un couple de naturistes a causé de vives réactions à Burnham-on-Sea au Royaume-Uni en se présentant dans leur plus simple appareil pour se commander à manger dans un pub familial, en pleine heure du souper.

«Épouvantable. Si vous voulez aller dans un pub familial avec de la nourriture moyenne et des employés qui servent un homme nu accompagné d’une femme nue, alors c’est pour vous. J’avais emmené mes parents. Indignée», a ragé une cliente en notant l’établissement The Railway d’une étoile sur TripAdvisor vendredi dernier.

NAKED couple walk into pub to enjoy a meal https://t.co/ZN1uo9vwV5 pic.twitter.com/dhckrUF9Rm — Daily Mail Online (@MailOnline) June 7, 2023

Elle n’est pas la seule à s’être plaint, vendredi, après qu’un couple de naturistes se soit présenté, tout deux nus comme un ver, en pleine heure de pointe vers 18 h pour se commander à manger, selon ce qu’a rapporté «The Sun» mercredi.

«Il y avait plusieurs familles avec des enfants dans le pub, incluant nous, et donc ce n’était pas approprié qu’ils se fassent servir. On a décidé de partir et de trouver un autre endroit où manger. Malheureusement, une autre famille n’a pas pu puisqu’elle avait déjà commandé», a commenté une seconde, se disant «sans mot» et «très déçue».

De son côté, l’établissement a répondu aux commentaires en indiquant que les deux nudistes «charmants et polis», Neil Cox, 34 ans, et Danielle Quiggan, 35 ans, avaient appelé au préalable pour demander au pub s’ils pouvaient se présenter sur les lieux dans leur plus simple appareil pour profiter d’un repas.

«Nous sommes définitivement un pub familial et nous sommes fiers de l’être, et fiers d’être inclusifs avec tout le monde. J’ai moi-même trois jeunes enfants et je n’y vois aucun problème», a répondu le directeur général du restaurant sur TripAdvisor, rappelant que le naturalisme est légal au Royaume-Uni.

De son côté, le couple aurait confié au Somerset Live avoir effectué plus de 500 visites dans des magasins et restaurants à poils sans jamais avoir provoqué d’avis négatif.

«Danielle et moi trouvons vraiment dommage de voir en 2023 des individus attaquer une petite entreprise qui essaye de faire preuve d'acceptation et de tolérance», aurait indiqué le trentenaire.