Opération chirurgicale : il dépense 134 000$ pour grandir de 7 pouces

Un homme était tellement déçu de ne mesurer que six pieds et 2 pouces qu’il a dépensé 134 000 pour une opération d’allongement des jambes afin d’augmenter sa taille de 7 pouces.

«Je me suis rendu compte que mes jambes avaient toujours l'air bizarres, et je ne savais pas ce que c'était», a déclaré au The Sun Brian Sanchez, un courtier en hypothèques de 33 ans qui habite en Géorgie, aux États-Unis.

Après s'être assis à côté de son beau-frère beaucoup plus grand, ce père de deux enfants s'est rendu compte que ses jambes étaient trop courtes pour son corps.

Photo tirée d'Instagram | gotmykneesdone

«Je suis large, j'ai de longs bras, mais mes jambes courtes me font paraître différent», a-t-il ajouté.

M. Sanchez a fait des recherches sur les opérations d'allongement des jambes et a trouvé la clinique «Live Life Taller» en Turquie, qui a réalisé plus de 4400 opérations de ce genre.

Photo tirée d'Instagram | gotmykneesdone

«Je sais que c'est quelque chose de très fou, que c'est extrêmement cher, que cela prend du temps, que c'est difficile, douloureux et même risqué à certains égards», a déclaré M. Sanchez.

Une opération douloureuse

Pour réaliser ses ambitions, M. Sanchez a dépensé près de 50 000$ pour sa première opération.

«Ils m'ont cassé le tibia et le péroné et ont creusé l'intérieur du tibia pour en extraire la moelle osseuse. Ils ont ensuite placé une tige à l'intérieur de l'os, l'ont fixée avec des vis et ont attaché les segments osseux à des fixateurs externes à l'aide de broches, de sorte que vous avez ce morceau d'acier à l'extérieur de vos jambes et que vous avez ces plaies ouvertes constantes qui ne se refermeront pas tant que vous n'aurez pas enlevé tout le matériel», a-t-il relaté.

Photo tirée d'Instagram | gotmykneesdone

M. Sanchez devait lui-même tourner le boulon du fixateur une fois pas jour, et ce pendant deux mois. Malgré la douleur, il ne regrette pas son opération.

«Je pense que la douleur en vaudra la peine. Une fois que tout sera terminé, je pourrai juste apprécier d'être plus grand et, je l'espère, me sentir au sommet du monde», a-t-il assuré.

M. Sanchez, qui se déplace toujours en fauteuil roulant depuis sa convalescence, a gagné 7 pouces au total, mais il a l'intention de garder les pieds sur terre.