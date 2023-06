Feux de forêt: pas de retour à la maison avant samedi pour les évacués de Chibougamau

Les résidents de Chibougamau devront faire preuve de patience, car la mairesse, Manon Cyr, a été catégorique : il n’y a pas de retour prévu à la maison avant samedi.

«Je n’ai pas de boule de cristal, mais actuellement, ce qu’on me dit, ça ne sera certainement pas avant samedi qui vient parce qu’il y a encore trop d’incertitude et on surveille toujours les conditions météorologiques et surtout, on veut que la SOPFEU puisse continuer à faire son travail», a affirmé Mme Cyr lors d'une déclaration cet après-midi sur la page Facebook de la Ville.

Capture d'écran Ville de Chibougamau

«On garde le moral, gang! Je tiens à vous dire merci parce que franchement comme mairesse de la Ville de Chibougamau, l’évacuation qu’on a faite hier (mardi), c’était plus qu’une pratique générale. Ça méritait un Oscar. On doit se féliciter et apprécier tout le travail qu’on a fait ensemble.»

«Vous avez fait votre devoir de citoyens d’avoir accepté d’évacuer et c’est pour votre bien et votre sécurité. On garde le cap. On reste patient. Je sais, je sais que c’est difficile de rester patient, mais malheureusement, on sait qu’on ne reviendra certainement pas avant samedi.»

Mme Cyr a tenu à remercier les gens de Roberval qui ont accueilli les résidents de Chibougamau.

Photo fournie par KASSIE PICARD

La mairesse a eu plus tôt aujourd’hui un briefing avec la SOPFEU au sujet du feu #334. «On nous dit que les équipes de la SOPFEU veulent faire une attaque à la pointe au niveau de ce feu-là. C’est le feu que l’on redoute le plus pour Chibougamau. Donc, c’est des bonnes nouvelles en soi.»

«Tout le monde travaille d’arrache-pied pour continuer à protéger notre communauté et nos infrastructures essentielles.»

«Le coupe-feu qu’on a commencé à faire avant-hier sur les recommandations de la SOPFEU se complète. On espère que d’ici la fin de la journée, ça va être complété. Il y a beaucoup de travail de fait ou qu’on achève du côté du nord-est actuellement», a indiqué Mme Cyr qui s'est montrée rassurante dans les circonstances.