Pastilles de saveurs: découvrez quel genre de café vous aimez

Après le vin et la bière, c’est maintenant au tour du café d’avoir ses propres pastilles de saveurs.

C’est dans le cadre de sa nouvelle campagne publicitaire que Saint-Henri Micro-Torréfacteur a présenté des pastilles de goût pour catégoriser en cinq profils les différents cafés offerts par le commerce.

«C’est très important pour nous que nos clients puissent se retrouver facilement devant notre mur de sacs de café. Avec ce nouveau concept, je suis convaincu qu’ils pourront s’amuser à trouver leur pastille et découvrir des cafés remarquables en toute confiance même si nous changeons souvent notre menu», a indiqué Sébastien Grenache, président de Saint-Henri, par voie de communiqué.

Avec cette nouvelle catégorisation, il sera possible d’essayer différents cafés «sans jamais se tromper», a-t-il ajouté.

Grâce à cette campagne, Saint-Henri Micro-Torréfacteur espère continuer d’éduquer les amateurs de café et leur faire découvrir de nouvelles saveurs.

«L’industrie du café vit la même effervescence que nous avons vue auparavant avec le vin et la bière avec la microbrasserie; les consommateurs découvrent avec intérêt toutes les saveurs et la richesse du terroir qui peuvent être présentes dans leur tasse matinale», a ainsi déclaré Jean-Yves Beaudoin, directeur marketing et expérience client chez Saint-Henri.

Voici les cinq pastilles de saveurs de cafés de Saint-Henri Micro-Torréfacteur:

1. Rond et réconfortant

2. Doux et sucré

3. Floral et délicat

4. Fruité et vif

5. Intense et confituré