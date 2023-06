Pierre-Luc Dubois aurait demandé un échange ; le CH dans la course

Les amateurs souhaitant voir Pierre-Luc Dubois porter l’uniforme du Canadien de Montréal dès l’an prochain peuvent se réjouir puisque l’attaquant québécois souhaiterait faire partie d’une transaction.

Le journaliste Pierre LeBrun, de The Athletic, a rapporté mercredi que Dubois a fait savoir à son agent, Pat Brisson, qu’il n’avait pas l’intention d’accepter de prolongation de contrat des Jets de Winnipeg cet été. La possibilité d’un pacte d’un an, avant qu’il atteigne l’autonomie complète, ne serait pas non plus dans les plans.

Le joueur de 24 ans deviendra joueur autonome avec compensation dès le 1er juillet. S’il souhaite véritablement s’éloigner du Manitoba, il devra faire partie d’une transaction. Montréal sera-t-il prêt à en conclure une avec les Jets, qui s’étaient montrés particulièrement gourmands en 2022?

Winnipeg aurait demandé Nick Suzuki en retour de Dubois l’été dernier. Brisson avait déjà ajouté de l’huile sur le feu en disant que son client aimerait un jour jouer pour le Canadien. Toujours selon LeBrun, le Tricolore serait dans la course et le directeur général Kent Hughes, bien qu’il n’ait nullement envie de payer une fortune, aurait établi le contact.

Dubois gagnait la saison dernière un salaire de 6 millions $, mais il pourra s’attendre à toucher davantage dès 2024. Il est d’ailleurs éligible à l’arbitrage.

Le CH devrait avoir un peu plus de 11 millions $ disponibles sur sa masse salariale, mais a quelques contrats à régler.

Le natif de Sainte-Agathe-des-Monts a établi un sommet en carrière en 2022-2023 avec 63 points en 73 matchs. Il a ajouté quatre points en cinq parties éliminatoires, alors que les Jets ont été écartés au premier tour par les Golden Knights de Vegas.