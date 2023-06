Pour ses traitements: Céline Dion dépenserait plus de 50 000 $ par mois

Céline Dion dépenserait plus de 40 000 euros par mois (environ 57 000 $ canadiens) pour atténuer les symptômes de la maladie de la personne raide dont elle est atteinte.

C’est ce que rapporte le magazine Public quelques jours après que la chanteuse québécoise eut annulé tous ses concerts jusqu’en 2024. Depuis qu'elle a annoncé sa condition, en décembre 2022, Céline a dû repousser à plus d'une reprise son retour sous les projecteurs.

Public affirme aussi que les spasmes musculaires qui affligent la plus grande chanteuse du monde atteindraient sa gorge, ce qui provoquerait la paralysie d'une partie de ses cordes vocales et modifierait même sa voix.

Les spasmes provoqués par cette maladie rare seraient donc en cause dans ses difficultés à respirer normalement. Mais Public va plus loin en disant que Céline aurait de la difficulté à s’alimenter.

La publication rapporte qu’elle dépenserait plus de 40 000 euros par mois en injections pour atténuer ses symptômes. Ce traitement à base d’immunoglobulines soulagerait ses spasmes musculaires, mais il serait douloureux.

Une année difficile pour notre Céline

C’est assurément une année difficile pour Céline Dion, dont le film Love Again n’a pas caracolé aux guichets ce printemps et on rapportait même récemment que la relation entre la chanteuse de 55 ans et son fils ainé, René-Charles, 22 ans, ne serait pas au beau fixe. Elle a aussi eu deux autres fils, Nelson et Eddy, maintenant âgés de 12 ans, avec son défunt mari et imprésario René Angélil. Ce dernier est décédé le 14 janvier 2016.