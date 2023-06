Quand on nous prend pour des enfants et des idiots tout à la fois

Il y a quelques jours, je me suis installé dans mon fauteuil, tout heureux d’avoir le temps de revoir le premier Indiana Jones, disponible sur une plate-forme numérique. Je suis un fan des trois premiers Indiana Jones – le quatrième de la série m’a semblé catastrophique, mais tel n’est pas mon propos ici.

Alors je m’installe pour regarder le film, quand soudain apparaît en haut de l’écran, à gauche, une mention étonnante. Je la cite: «Classé 12 ans et +. Comporte des scènes avec consommation de tabac». J’ai sursauté.

Photo Mathieu Bock-Côté

Ainsi sommes-nous passés, en quelques années, de la mise en garde contre les scènes de violence, de sexe ou comportant un langage vulgaire à de nouvelles mises en garde, cette fois contre les scènes où les personnages consomment du tabac!

Je confesse ici une inquiétude: au rythme où progresse le néo-puritanisme, verrons-nous, demain, de nouvelles mises en garde nous avertir que dans tel film ou telle série, on trouve des scènes entrant en contradiction avec l’idéologie dominante de notre époque?

Attention, racisme! Attention, sexisme! Attention, âgisme! Attention, grossophobie!

Peut-être y aura-t-il aussi des mises en garde contre la consommation d’alcool, dans un film, ou même de viande, ce qui pourrait heurter les végans?

On sait par ailleurs que certains films et certaines séries tournés il y a quelques années à peine sont désormais précédés d’une affiche pour nous avertir qu’on y trouve des valeurs et des scènes ne correspondant pas aux valeurs de notre époque. Horreur! L’humanité a déjà vu le monde autrement qu’on le voit maintenant!

Si nous ne voulons pas terminer notre existence dans une cage de verre, dans un monde sans saveurs, sans odeurs, sans passions, sans excès, sans fêtes, sans ambiguïtés, sans aspérités, un safe space pour petits lapins, il nous faudra dénoncer cette infantilisation de la population et ce discours moralisateur qui finira par rendre la vie fade, et d’un ennui mortel.