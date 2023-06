Récit d’une expérience déterminante avec le cancer

Ma lettre est une réponse à celle qui a écrit « Quand le cancer frappe » et à celle qui signait « Une Québécoise qui en a marre des catastrophes ». Comme je les comprends, surtout que je partage avec la première l’expérience du cancer. J’avais 44 ans en mars 2022 quand j’ai eu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë, moi qui m’entraînais depuis plusieurs années au Nautilus et qui avais fait plusieurs courses dont un demi-marathon. Prendre soin de sa santé ne met personne à l’abri, et tout comme elle, je n’ai hérité d’aucune tare familiale connue.

Je la comprends de trouver difficile l’attente imposée par son médecin, elle qui vit une récidive. Mais en ma qualité d’ex-secrétaire médicale qui pendant toute la pandémie a été témoin de la colère des médecins de ne pas pouvoir faire plus pour leurs patients, vu toutes les coupures de personnel qu’on nous imposait, je la rassure sur la volonté de ces derniers de faire au plus vite.

Comme elle, je corrobore aussi que l’attente des résultats quand on nous prédit un cancer est aussi difficile que d’accepter le diagnostic. À la réception de ce dernier, je fus hospitalisée pendant cinq semaines, puis j’ai eu de la chimio pendant neuf mois et j’ai perdu la vue d’un œil suite à différentes circonstances.

J’ai trouvé beaucoup de réconfort auprès de l’OQPAC (Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer) où j’ai eu accès à des groupes de soutien en ligne et en présentiel quand la fin de la pandémie l’a permis. On y croise plein de gens qui vivent les mêmes difficultés que nous, alors on se sent compris et moins seuls. On y offre aussi des services d’écoute par des professionnels.

La Fondation québécoise du cancer m’a également fourni plusieurs références d’aide. J’ai parlé entre autres avec des jeunes et je puis rassurer tout le monde à l’effet que personne ne fait en sorte de provoquer son cancer. Cette loterie frappe même des sportifs qui faisaient très attention à leur alimentation et à leur santé.

Bon courage à toutes les personnes frappées par un cancer. J’ai failli mourir mais je suis en rémission, en même temps qu’en recherche d’emploi. Les beaux jours reviennent dans ma vie, même si je ne tiens rien pour acquis. Pas plus le fait d’être encore en vie que celui de ne plus être branchée à des machines pour survivre.

Sarah

Vous avez adopté la meilleure attitude qui soit dans les circonstances, même si rien n’est garanti à vie dans une rémission. En plus de diminuer votre stress, le fait de garder espoir augmente vos chances de gagner sur le destin en ce que ça diminue vos sources d’inquiétudes inutiles. Bonne chance pour la suite !