Renvoyés pour avoir tenté d’arrêter des voleurs

Deux employés d’une succursale de Lululemon aux États-Unis auraient été renvoyés après avoir tenté d’empêcher un cambriolage dans le magasin de vêtements de sport.

L’incident s’est produit à la fin du mois d’avril dans une succursale de Peachtree Corners, en Géorgie. Les deux employés auraient d’abord demandé aux malfaiteurs de quitter, puis les auraient pourchassés lorsque ceux-ci se sont enfuis avec des articles non payés.

Or, l’entreprise a une consigne très stricte pour ses employés en ce qui a trait avec les comportements qui pourrait les mettre à risque. Il est donc interdit aux employés d’intervenir en cas de cambriolage.

«Dans ce cas particulier, nous avons une politique de tolérance zéro sur laquelle nous formons nos éducateurs en cas de vol. Pourquoi? Parce que nous plaçons la sécurité de notre équipe et de nos clients au premier plan», a expliqué le PDG de Lululemon, Calvin McDonald, lors d’une entrevue à CNBC.

Ce dernier est donc catégorique, l’entreprise ne reviendra pas sur sa décision de congédier les deux employés.

«Les deux employés de notre site de Peachtree Corners en Géorgie n'ont pas été licenciés pour avoir appelé la police. Les employés sont capables et ont pour instruction d'appeler le 911 en cas de besoin, et ce n'était pas la cause du licenciement», a indiqué Lululemon dans une déclaration envoyée à CNN.

Pour expliquer ces renvois, l’entreprise évoque des raisons de sécurité puisque ces employés risquaient de se mettre en danger, mais mettaient aussi la sécurité des autres en péril.