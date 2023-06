Répétez après moi: un homme ne sera jamais, jamais, jamais «enceint»

Le magazine britannique Glamour a décidé de mettre à la Une un «homme enceint».

Cette Une se présente sous le signe de la «fierté» et de la tolérance. Déduisons : ceux qui contestent cette idée et qui affirment que seule une femme peut être enceinte sont désormais coupables d’intolérance.

Cette thèse s’installe peu à peu dans l’espace public.

L’été dernier, c’est le Planning familial, un mouvement féministe français, qui affirmait dans une publicité web que les hommes peuvent être enceints.

Diversité?

Cette affirmation repose évidemment sur une redéfinition radicale de ce que sont un homme et une femme.

Autrefois, j’entends par là des origines de l’humanité jusqu’à il y a quatre ou cinq ans, il n’y avait aucun doute quant à la dualité homme-femme. L’homme est le mâle de l’espèce humaine, la femme est la femelle.

Évidemment, la définition du masculin et du féminin varie selon les époques et les sociétés. Mais on a toujours considéré qu’il y avait une dimension biologique irréductible dans l’identité sexuelle de l’humanité.

Mais notre époque, traversée par une idéologie révolutionnaire, qui se présente sous les traits de la théorie du genre, veut désormais croire le contraire.

Elle est partout présente, notamment à l’école, où les drag-queens sont invitées pour en faire la promotion. Et ces jours-ci, elle est même au Musée de la civilisation!

Désormais, chacun est libre de choisir son «genre», sans égard à sa nature sexuée, selon son «ressenti».

Conséquence de cela, une femme biologique peut ainsi décider de s’identifier comme homme, même sans opération de changement de sexe.

Dès lors, ce nouvel homme, cet homme trans, qui conserve une biologie féminine, peut porter un enfant – et nous dirons alors de cet homme qu’il est enceint. On nous parlera de plus en plus de transparentalité.

Et si vous ne consentez pas à l’idée qu’un homme puisse être enceint, on vous accusera de transphobie. Cela justifiera votre bannissement social, car on vous croira possédé par le démon de l’intolérance.

Tout cela n’est pas banal.

À l’échelle de l’histoire, nous sommes témoins d’une révolution idéologique, la révolution diversitaire, portée par l’ensemble des structures de pouvoir du monde occidental.

Les gouvernements, le grand capital, les médias, et je le disais, l’école et les musées en font la promotion, et veulent nous l’imposer de force.

Une conception de l’humanité en remplace une autre. Le non binaire ou la fluidité de genre deviennent de nouveaux idéaux.

Mensonge

Mais la réalité a ses droits. On peut évidemment, et on doit, naturellement, tendre la main à ceux qui se sentent étrangers à leur propre corps. Mais on ne saurait faire de cela une nouvelle norme.

Et on ne saurait faire croire, à moins de sacrifier la science à une construction idéologique chimérique, qu’un homme peut être enceint. Si on vous explique qu’un homme peut être enceint, réagissez intellectuellement: vous êtes la cible d’une campagne de désinformation, et vous êtes devant une fake news.

Le mensonge au nom de la diversité demeure un mensonge.