Salut Michel!

C’est avec consternation que j’ai appris le décès de Michel Côté après un combat qu’il a mené à l’image de l’homme qu’il a été : il aura fait preuve de beaucoup de discrétion et d’un grand courage.

Il aura laissé dans son sillage, les traces du modèle qu’il a été pour toute une province et pour toute une région, la nôtre, le Saguenay-Lac-Saint Jean. Le petit gars d’Alma est resté fier de ses racines; c’est la raison pour laquelle sa place dans nos cœurs est immense.

Exposition

Le corps de Michel Côté sera exposé en chapelle ardente le 8 juin au Monument-National. Je ne peux pas faire autrement que de souligner la générosité et la grande sensibilité de sa famille qui accepte de le partager avec nous, lui qui a appartenu à tout un peuple, par le biais de sa florissante carrière publique.

Encore une fois, une dernière fois, nous aurons la chance de venir le saluer.

Hommage

Il est vrai que Michel Côté a toujours été l’un des nôtres. Nous l’avons encouragé, nous l’avons soutenu, applaudis, aimé dans tout ce qu’il a été, dans tout ce qu’il a représenté. À nous maintenant de lui rendre un dernier hommage.

Pour la population de notre région, pour toutes celles et ceux qui l’ont aimé, pour celles et ceux de qui il a sans doute été aussi un fils, un frère, et un modèle; un dernier adieu, en présence du corps sera possible.

Je salue la grande générosité de la famille : Véronique Le Flaguais, son épouse, Maxime Le Flaguais et Charles Côté, ses fils, qui ont bien compris que Michel appartient aussi à toute la collectivité. Belle démonstration de respect que d’offrir en cadeau ce grand privilège de pouvoir lui dire un dernier adieu.

Merci à la famille. Merci Michel. Nous ne t’oublierons pas.

Photo fournie par Brigitte Deschênes

Brigitte Deschênes, directrice générale de la Résidence funéraire du Saguenay

Photo fournie par Chantale Tremblay

Chantale Tremblay, enseignante en français, langue et littérature