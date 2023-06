Sauvée par son examen de la vue: son optométriste lui découvre une condition potentiellement mortelle

Une Anglaise de 33 ans qui s’était réservé un examen de la vue en pensant avoir besoin de lunettes a plutôt découvert une condition médicale potentiellement mortelle grâce à son optométriste.

«Il ne m'était pas venu à l'esprit que ça pouvait être quelque chose de plus grave [...] L’expérience m’a vraiment montré à quel point il est important d'avoir des examens réguliers. Si je n'avais pas visité [l’optométriste] Specsavers, j'aurais peut-être été dans une position très différente aujourd’hui», a martelé Katie Holroyd, 33 ans, au Grimsby Live mercredi.

La trentenaire de Lincolnshire, au nord de Londres, avait commencé à souffrir de migraine et de maux de dos peu de temps avant son rendez-vous pour la vue, mais n’en avait pas fait de cas.

Sauf que l’examen de routine a pris un tournant au moment où son optométriste a remarqué que son nerf optique était enflé. Sans attendre, il l’aurait référé à un hôpital, où on lui aurait découvert un caillot de sang au cerveau, en plus d’une condition qui cause le gonflement des disques optiques, le papilledema, selon le média britannique.

Heureusement, le caillot a vite été retiré et la femme a reçu six mois de médication, a-t-elle poursuivi.

«Extrêmement reconnaissante», Katie Holroyd a remercié l’optométriste, sans qui elle ne sait pas où elle en serait aujourd’hui, vu la gravité de la condition potentiellement mortelle dont elle souffrait.

«Les tests oculaires jouent un rôle important pour s'assurer que nos yeux restent en bonne santé. Non seulement ils sont importants pour indiquer si vous devez commencer à porter des lunettes [...], mais aussi pour détecter certaines affections oculaires courantes», a indiqué un porte-parole de la compagnie, en conseillant un examen de la vue à chaque deux ans.