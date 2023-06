Sex and the City: des faits surprenants sur la série culte qui célèbre ses 25 ans

Saviez-vous que l’héroïne de Sex and the City, Carrie Bradshaw, aurait pu être jouée par une autre actrice? Quel acteur connu avait été pressenti pour être M. Big? Combien valait la robe Versace dans laquelle on a vu Carrie à Paris? Voici 13 faits amusants, tirés du magazine Woman&Home, sur la série culte qui célèbre cette semaine ses 25 ans.

Sarah Jessica Parker a presque refusé le rôle de Carrie

L’actrice souhaitait se concentrer sur sa carrière au cinéma. Ce n’est que parce que la série était tournée à New York et qu’elle ne devait contenir que 12 épisodes qu’elle a accepté le rôle.

M. Big ne devait être qu’un artiste invité

Hey oui, le grand amour de Carrie ne devait passer qu’à quelques reprises dans la série. On dit que Christ Noth est tellement «devenu le personnage» que les créateurs se sont mis à écrire pour lui.

À propos du fameux tutu rose de Carrie...

En plus de n’avoir coûté que 5$ dans une friperie, la jupe-tutu rose de la scène d’introduction de chaque épisode a bien failli être éclipsée par une robe bleue Marc Jacob, un plan de remplacement avait été tourné avec celle-ci.

Kim Cattrall et ses talons hauts

L’interprète de Samantha Jones insistait pour porter des talons hauts même lorsque les scènes ne montraient que son visage. Elle a expliqué que les chaussures la faisaient encore plus sentir comme Samantha.

Premier Emmy

Sex and the City a été la première série présentée sur le câble à reporter un Emmy. Celui de la Outstanding Comedy Series.

Steve et Miranda

Tout comme M. Big et Carrie, le couple Steve et Miranda ne devait durer que quelques épisodes. Trois, pour être exacte. La chimie entre les deux acteurs en a décidé autrement.

Artistes invités

Parmi les artistes invités les plus notoires au fil des six saisons, on compte Bradley Cooper, Justin Theroux (ancien mari de Jennifer Aniston) et même... Donald Trump.

Charlotte

L’interprète de Charlotte York, Kristin Davis, a aussi auditionné pour le rôle de Carrie.

Pas de nudité pour Carrie

Sarah Jessica Parker avait dans son contrat, une clause de non-nudité. Voilà pourquoi on voit les autres personnages nus, mais que Carrie porte toujours des sous-vêtements.

Un autre acteur pour M. Big

L’acteur Alec Baldwin était, semble-t-il, le premier choix pour jouer M. Big.

Seulement 60 000$

L’auteure du livre à succès Sex and the City, Candice Bushnell, n’aurait fait que 60 000$ avec la vente des droits de son roman pour la télévision.

La fameuse robe Versace de Carrie vaut 80 000$

L’immense robe mille-feuilles Versace portée par Carrie à Paris, dans l’épisode de la saison 6, vaut la modique somme de 80 000$. Il fallait six personnes pour aider Sarah Jessica Parker à marcher vêtue de cette pièce de collection.

Pour souligner les 25 ans de la série, trois des actrices principales ont partagé des publications sur leurs réseaux sociaux.

Sarah Jessica Parker a dévoilé une photo du fameux collier au nom de Carrie avec la mention «C’est notre anniversaire d’argent, mais les souvenirs seront toujours d’or». Cynthia Nixon a partagé des clichés avant et maintenant de Miranda, et Kristin Davis a partagé la bande-annonce de la première saison de la série en se décrivant comme « la personne la plus chanceuse au monde de faire partie de cette histoire connectant autant de gens ensemble. »

– Le premier épisode de la saison 2 de And Just Like That, la suite de Sex and the City, sera diffusé le 22 juin prochain.