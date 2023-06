Timo Meier constitue une priorité pour les Devils

Même s’il fait partie de l’effectif des Devils du New Jersey depuis quelques mois seulement, l’attaquant Timo Meier représente un atout qu’il faut à tout prix conserver, d’après le directeur général de l’organisation, Tom Fitzgerald.

Acquis par voie de transaction des Sharks de San Jose à la fin février, le joueur de 26 ans sera admissible à l’autonomie partielle le 1er juillet et les Devils souhaitent lui consentir une entente à long terme. D’après ce qu’a indiqué mercredi le site LNH.com, la direction contactera l’agent du principal concerné – Claude Lemieux – afin de tenter un rapprochement en vue d’un possible accord, surtout qu’à l’été 2024, il pourrait tester le marché des joueurs autonome sans compensation pour la première fois de sa carrière.

Le Suisse risque également de défendre sa cause en arbitrage salarial si les parties en cause ne s’entendent pas dans les prochaines semaines. Pour Fitzgerald, il importe de maintenir de bonnes relations avec le clan du hockeyeur venant de conclure un pacte de quatre ans et de 24 millions $.

«Rien ne nous ferait plus plaisir que de lui accorder un contrat à long terme. C'est notre objectif. Claude et moi en discuterons, a précisé le DG.Je veux qu'ils comprennent ce que c'est d'être au New Jersey, un diamant brut où il y a tant d'éléments positifs : l'organisation, les voyages, la vie. Nous voulons lui donner l'occasion de s'installer et on espère qu'il voudra demeurer ici.»

«Dès le départ, notre objectif était de lui permet d'arriver ici sans qu'il ne sente de pression liée aux négociations de contrat, afin qu'il puisse s'intégrer dans l'équipe et se sentir à l'aise», a aussi déclaré le dirigeant à la même source.

Au cours de la plus récente campagne, Meier a totalisé 66 points, dont 40 buts, en 78 matchs. Il a éprouvé davantage d’ennuis en séries, même si les siens ont atteint le deuxième tour. L’ailier s’est contenté de deux filets et d’autant d’aides.