Trop de députés reçoivent des primes inventées

Les députés ont voté hier en faveur de la hausse de leur rémunération. Toute la discussion a tourné autour de la trop faible rémunération de base actuelle d’un député, soit 101 000 $. La supercherie, c’est qu’il ne reste presque plus de députés qui gagnent ce salaire de base, comme nous l’a démontré Le Journal ce week-end.

Au fil des ans, on a ajouté une multitude de fonctions supplémentaires, dont quelques-unes bidon, qui viennent avec une prime. Plus d’adjoints parlementaires, des postes supplémentaires de présidents de séances, tous les élus de la CAQ sans exception reçoivent une prime.

Même chose pour les libéraux. Chacun reçoit un petit extra. Tout un hasard! C’est arrivé pile comme ça! 90 élus caquistes, 90 primes! 19 élus libéraux, 19 primes! Les seuls à ne recevoir que le strict salaire de base sont 7 élus de Québec solidaire, 2 du PQ et l’indépendante. 10 sur 125, tous dans l’opposition.

Voici donc un débat qui s’est amorcé dans une certaine absurdité. La CAQ et le PLQ proposent de revoir le salaire de base du député, qui est trop bas. Mais il ne concerne pas un seul de leurs députés.

Rémunération globale

Dans le passé, on a souvent dit que lorsqu’on reverrait le salaire des élus, il faudrait revoir l’ensemble des éléments. Contribution au fonds de pension, allocations de dépenses, primes pour des fonctions supplémentaires. La rémunération est un tout qu’on doit évaluer globalement. C’est d’ailleurs ce que plaident les gouvernements lorsqu’ils négocient avec le secteur public.

Personnellement, je souligne depuis un certain temps que la rémunération n’est plus à la hauteur. Lorsqu’on compare le salaire des élus avec l’ensemble des grilles de rémunération du secteur public en 2023, on le constate vite. Cela fait des années que dans tous les partis on veut s’attaquer au problème, puis on hésite par peur de l’opinion publique.

Or l’offensive actuelle a quelque chose de maladroit, presque malaisant. On augmente les salaires de 30 000 $ d’un seul coup et immédiatement. Ceux qui votent sont ceux qui vont toucher la hausse à la paye suivante.

La hausse sera versée pendant que le gouvernement négocie avec les employés de l’État, à qui l’on offre évidemment bien moins. Chose étonnante, la hausse résulte des travaux d’un comité à qui l’Assemblée nationale avait demandé de ne PAS regarder la rémunération dans son ensemble, mais de se concentrer seulement sur le salaire.

151 000 $ et plus

Le malaise n’est que plus grand lorsqu’on découvre qu’aucun député des deux partis qui poussent sur la hausse ne se contente du salaire de base. Les tableaux du Journal de samedi illustraient parfaitement ce que deviendra la nouvelle rémunération des députés.

À moins qu’on ne retire des nananes (oh pardon ! des primes pour fonctions supplémentaires), aucun député de la CAQ ou du PLQ ne gagnera le nouveau salaire de base de 131 766 $. Avec les primes, leur plancher sera à plus de 151 000 $.

Débattons au moins sur la base des faits.