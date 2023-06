Charle Truchon à Rimouski: un autre gros morceau quitte les Remparts de Québec

Après William Rousseau et Jérémy Langlois, c'est au tour de Charle Truchon de faire ses valises. Les Remparts ont confirmé qu'ils l'avaient envoyé à l'Océanic de Rimouski en retour du défenseur Simon Maltais, d'un choix de troisième ronde au prochain repêchage et d'un autre de cinquième tour en 2024.

Truchon a passé les quatre premières saisons de sa carrière avec les Remparts, qui en avaient fait le 20e choix au total du repêchage de 2019.

C'est vraiment lors de la saison qui vient de se conclure que Truchon s'est imposé comme un pilier de la brigade défensive des Diables rouges. Lui et Nicolas Savoie ont formé l'un des meilleurs duos défensifs dans toute la LHJMQ. Truchon a aussi complété la saison avec des sommets personnels sur le plan offensif grâce à six buts, 24 passes et 30 points en 68 matchs. Il en a ajouté 10 en 16 parties éliminatoires, puis a conclu avec une production d'un but et une passe en quatre matchs à la Coupe Memorial.

Natif de Matane, Truchon conclura donc son stage junior avec l'équipe de sa région natale.

Qui seront les 20 ans?

De son côté, Maltais est un défenseur gaucher de 6 pi, 5 po et 191 lb qui a passé ses trois premières saisons dans la LHJMQ avec l'Océanic de Rimouski. Il a récolté 18 points en 66 matchs la saison dernière.

Âgé de 20 ans, il fait actuellement partie des sept joueurs admissibles à un retour en tant que joueur de 20 ans avec les Remparts, en compagnie des attaquants Mikaël Huchette, Charles Savoie, Davis Cooper, Elliot Lavoie et Daniel Agostino ainsi que du défenseur Thomas Darcy.

Confirmations

Québec a aussi confirmé ce que Le Journal écrivait, mardi, alors que William Rousseau et Jérémy Langlois ont officiellement pris le chemin de Rouyn-Noranda.

Dans le cas de Rousseau, les Remparts ont obtenu le choix de première ronde des Huskies en 2024 ainsi que leur propre sélection de deuxième tour au même repêchage. Pour ce qui est de Langlois, les Huskies ont cédé des choix de deuxième et quatrième rondes aux Remparts, qui ont aussitôt envoyé ces sélections aux Eagles du Cap-Breton, comme cela avait été fixé entre les deux partis, lorsque Langlois a pris le chemin de Québec lors de la période des transactions de janvier dernier.