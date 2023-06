Un septuagénaire est recherché

Le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme recherche un septuagénaire qui manque à l’appel depuis mardi.

Jean-Marc Durocher a été vu pour la dernière fois à son domicile. L’homme de 77 ans mesure 175 cm et pèse 73 kg. Il a les cheveux gris, et les yeux bruns. Le septuagénaire porte des lunettes et des vêtements foncés.

«Les enquêteurs ont toutes les raisons de croire que monsieur Durocher pourrait attenter à sa vie, a indiqué le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme dans un communiqué. Le véhicule de monsieur Durocher a été localisé sur le territoire de Mirabel au cours des dernières heures.»

La Sureté du Québec (SQ) est en assistance dans ce dossier avec une équipe de maitres-chiens. Des plongeurs de la SQ ratisseront également le secteur dans la Rivière-du-Nord, lors des prochaines heures. Un poste de commandement a été érigé à Mirabel, près du chemin Saint-Rémi à la hauteur de la Rivière-du-Nord.

Toute personne ayant de l’information en lien avec la disparition de Jean-Marc Durocher peut contacter le 450 432-1111 poste 7.