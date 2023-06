Vaste mouvement de solidarité envers les évacués de Chibougamau

Une vague de solidarité déferle au Lac-Saint-Jean envers les personnes évacuées de Chibougamau. On ne compte plus les messages offrant de l’hébergement ou de l’espace pour installer des roulottes.

Dans le groupe Facebook Alerte entraide Chibougamau-Chapais, les annonces se multiplient depuis l'évacuation dans la nuit des résidents qui ont dû quitter leur domicile en raison des feux de forêt. Chacun veut aider à sa manière.

La Coopérative forestière Girardville, par exemple, a offert de l’hébergement avec le service de repas dans un camp forestier, situé au 3103 route Industrielle, à Girardville.

«Nous avons 22 chambres avec un lit simple, ainsi que 14 chambres avec 2 lits simples. Les camps sont munis de toilettes et de douches et le service de cuisine est offert à des heures fixes via la cuisine du camp», peut-on lire dans la publication.

Plusieurs autres citoyens offrent de l’espace aux personnes qui ont des roulottes.

C’est le cas notamment de Simon-Olivier Dumas qui invite les gens à s’installer sur l’ancien site du Ciné-Parc, à Saint-Félicien.

«Il y a un mouvement de solidarité partout au Lac-Saint-Jean. On l’offre aux gens, si ça peut aider à diminuer le stress», a indiqué Simon-Olivier Dumas, copropriétaire de Jean Dumas Ford.

«Il va y avoir beaucoup de monde à Roberval. Donc, on voulait proposer notre terrain qui est vacant. On avait la possibilité de le faire et on veut aider les gens qui en ont besoin», a-t-il ajouté.

Selon M. Dumas, plusieurs personnes évacuées transportent leur roulotte, car elles ne savent pas combien de temps elles seront tenues à l'écart de leur domicile ou si elles en retrouveront un à leur retour.

«Ces personnes sont dans l’inconnu. Elles ne savent pas si le feu va progresser ou non.»

«Si jamais on remplit ce terrain-là, nous en avons d’autres», a-t-il ajouté.

Comme bon nombre de Québécois, M. Dumas est attristé par ce qu'il voit.

«C’est triste autant pour nos travailleurs qui sont arrêtés que la SOPFEU qui combat jour et nuit ces feux-là qui sont en progression vers les villes et les camps de chasse. C’est sûr que c’est triste. C’est aussi tous les animaux qui sont en danger là-dedans. Ce ne sont pas de belles choses à voir dans notre coin», a-t-il partagé.

Le maire de Roberval satisfait

Rencontré au Centre sportif Benoît-Levesque où ont été envoyés des centaines de résidents évacués de Chibougamau, le maire de Roberval, Serge Bergeron, s’est dit très satisfait de voir ce qui avait été mis en place.

« On a commencé à se préparer hier matin. On a ramassé tout ce qu’on pouvait et on a rassemblé tout le personnel possible. Tout le monde a mis la main à la pâte et nous étions prêts lorsque les premières personnes sont arrivées de Chibougamau vers minuit », raconte le maire.

Nicolas St-Pierre, Journal de Québec

Plus de 450 lits ont été montés par de nombreux bénévoles de la ville de Roberval. Certains sont même venus donner leur nom afin d’accueillir des familles évacuées.

« Il y a eu un élan de solidarité de la part de la population de Roberval, y compris les commerces et les pharmacies, ce qui a aidé à ce que cette organisation soit accueillante et fonctionnelle », ajoute M. Bergeron.

Plusieurs familles sont déjà relocalisées, mais le maire assure que tout est mis en place pour que personne ne manque de rien et surtout, que tous puissent retrouver leur domicile.

« Pour l’instant, on est en attente de savoir qu’elle sera la décision qui sera prise par rapport à la progression du feu. La SOPFEU a doublé ses effectifs ce matin pour ne pas qu’il entre dans la ville », souligne Serge Bergeron.

Chapais en attente, Saint-Félicien est prête

Les résidents de la municipalité voisine de Chapais sont quant à eux en attente, une alerte de pré-évacuation étant en vigueur depuis mardi soir. Aucune évacuation n’a toutefois été ordonnée selon la dernière mise à jour de la municipalité mercredi matin.

Advenant un ordre de quitter, ceux-ci seraient toutefois redirigés vers Saint-Félicien.

« Les résidents de Chapais sont également en attentes d’être évacués. Advenant le cas, la Ville de Saint-Félicien est déjà prête à les accueillir. S’ils ne le sont pas et qu’il y a un débordement ici, les gens seraient redirigés vers Saint-Félicien », a précisé le maire de Roberval.

Transfert des patients

De son côté, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean offre toute sa collaboration et le soutien de ses équipes afin d’accueillir les populations de Chibougamau et de la communauté d’Oujé-Bougoumou, qui ont été évacuées d’urgence dans la nuit de mardi à mercredi.

«Nos équipes sont mobilisées et participent à l’effort logistique et humain pour accueillir les personnes évacuées dans notre région. La majorité des sinistrés sont arrivés à Roberval et Saguenay, ou sont sur le point de l’être. L’évacuation et les transferts de patients ont été coordonnés de concert avec le MSSS et d’autres établissements du réseau de la santé à l’échelle provinciale afin d’assurer une prise en charge rapide», a affirmé le CIUSSS par communiqué de presse dans les dernières minutes.

«Les usagers nécessitant des besoins prioritaires ont été évacués par voie aérienne vers Québec et Montréal. Des équipes du CIUSSS offrent du support psychosocial aux sinistrés qui sont hébergés à l'aréna de Roberval, au Cégep de Chicoutimi et à l'UQAC, et un comité est en place afin de prendre en charge les personnes les plus vulnérables», est-il mentionné.

Urgences-santé a accueilli plusieurs dizaines de patients vulnérables évacués des villes de #SeptÎles et #Chibougamau à cause des #FeuxDeForêt. Merci à nos partenaires et à nos employés. Votre dévouement a fait une différence notable pour les patients. ✈️🚑❤️‍🩹 pic.twitter.com/bscncivkFR — Urgences-santé (@Urgences_sante) June 7, 2023

«Nous évaluons également, en temps réel, notre capacité d’accueil dans nos différentes installations régionales afin de répondre rapidement à une hausse des besoins pour des soins de première ligne ou de services d’hébergement de courte et de longue durée, et également dans des ressources pour des besoins particuliers», ajoute le CIUSSS.

- Avec la collaboration de Nicolas St-Pierre