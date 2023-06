Voici les commandes de restauration les plus inhabituelles dans les chambres d’hôtel

La popularité du service aux chambres ne se dément pas, alors que les établissements hôteliers enregistrent des commandes de restauration assez inhabituelles, selon une récente étude.

Le rapport de Hotels.com publié mardi révèle que 75 % des hôtels indiquent que la demande des services aux chambres est restée inchangée malgré la popularité des applications de restauration.

Mais selon cette étude, l’eau diète, la crème glacée fondue et le poisson-globe trônent en tête des commandes les plus inhabituelles.

Si près de la moitié des voyageurs préfèreraient manger au restaurant plutôt que dans la chambre lors des grandes occasions, les Canadiens préfèrent manger dans leur chambre entre 7 h et 10 h. En parallèle, certains hôtels prestigieux proposeraient désormais des concerts et un service robotisé dans leur établissement.

À l’échelle mondiale, les hamburgers sont les articles les plus populaires (40 %), mais les plats végétariens et végétaliens sont de plus en plus populaires comparativement aux plats keto, sans produits laitiers ou sans gluten.

Plus de la moitié des hôtels indiquent que les voyageurs d’affaires ont tendance à utiliser le service de restauration en chambre plus fréquemment que les vacanciers, tandis que le tiers de leurs clients n’hésitent pas à faire des folies en dépensant plus de 100 $ par commande.

«La restauration en chambre est un service très apprécié des clients des hôtels, que ce soit pour se faire plaisir ou se restaurer après une longue journée de visites touristiques», a indiqué Melanie Fish, porte-parole de Hotels.com dans un communiqué.

Voici les 10 commandes de restauration en chambre le plus étranges

1.Eau diète

2.Crème glacée fondue

3.Poisson-globe

4.Eau en bouteille bouillie

5.Poisson cru apporté par le client afin d'être cuisiné sur demande

6.Maïs soufflé aux bucardes (mollusque)

7.Omelette sans blanc d'œuf

8.Bol de riz pour chiens

9.Bison

10.Chakchouka (poêlée légumes aux œufs) sans œufs