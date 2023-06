Les 50 meilleurs rosés pour l'été

Corail, framboise, saumon ou pelure d'oignon? Il existe au moins une centaine de nuances pour qualifier la robe des vins rosés, de la plus pâle à la plus soutenue. Et si plusieurs rosés sont tout délicats et subtils, d’autres se distinguent par une certaine intensité aromatique et par une structure qui fait merveille à table. Les Méchants Raisins vous offrent leurs coups de cœur de la saison, dans tous les styles et toutes les gammes de prix. Bon été! Santé!