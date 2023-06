GOUGEON, Lorraine

(née Tardif)



Le 30 mai dernier est décédée Mme Lorraine Gougeon.Elle laisse dans le deuil son époux Richard, ses fils Patrick (Myrian), Philippe (Caroline), ses petits-enfants Nathan, Mathis et Florence. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, de nombreux neveux/nièces et amis. Un grand merci à son amie Louisette pour son support et son dévouement.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 juin 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le lundi de 8h30 à 10h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le lundi 12 juin 2023 à 10h en la chapelle du complexe.Sincères remerciements, également, à tout le personnel dévoué du centre de cancérologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et des soins palliatifs de l'hôpital Marie-Clarac.