Adin Hill: «Je savoure chaque journée et j’apprécie chaque petit moment»

SUNRISE | D’un côté, il y a Sergei Bobrovsky, l’homme de 10 M$. De l’autre, Adin Hill, celui que personne n’attendait.

Le gardien des Golden Knights s’est amené en finale en revendiquant le meilleur taux d’efficacité du circuit (,937), tout juste devant son rival (,935). Par conséquent, on était en droit de prévoir un duel de gardiens. Or, jusqu’ici, ce n’est pas tout à fait le cas.

Pendant qu’Hill multiplie les petits bijoux – son arrêt désespéré du bout du bâton aux dépens de Nick Cousins dans le premier match tournera en boucle pendant des semaines –, Bobrovsky, jusque-là prétendant au trophée Conn-Smythe, a complètement perdu son mojo.

Troisième gardien de l’organisation derrière Logan Thompson et Laurent Brossoit lorsque les Golden Knights ont fait son acquisition, Hill a profité d’une blessure à Brossoit, dans la série contre les Oilers, pour faire son apparition dans le tournoi printanier.

De pratiquement inconnu qu’il était à ce moment, Hill est devenu l’une des coqueluches des partisans des Golden Knights. Lors de la présentation des joueurs, il est celui qui est le plus acclamé par la foule du T-Mobile Arena. Durant les matchs, les spectateurs scandent son nom.

«Je vis probablement mes moments les plus excitants depuis que je joue au hockey. Je savoure chaque journée et j’apprécie chaque petit moment», a-t-il raconté, plus tôt cette semaine.

Il ne fallait qu’une chance

Oui, Hill arrive de loin. Les amateurs de mauvais jeux de mots diront qu’il a gravi toute une colline depuis que les Coyotes en ont fait leur choix de troisième tour (76e au total) au repêchage de 2015.

Les quatre premières années de sa carrière ont été ponctuées de périples entre la Ligue américaine et la LNH. Les Sharks l’ont acquis pour lui offrir le poste d’adjoint à James Reimer le temps d’une saison, jusqu’à ce qu’ils l’échangent à Vegas en août dernier.

Au moment de prendre la relève de Brossoit, il comptait 101 matchs dans la LNH, mais aucune expérience en séries éliminatoires. Ce n’est pas tout à fait le parcours typique d’un gardien de 27 ans sur qui l’on doit miser pour aller jusqu’au bout.

Mais il semble que le Britanno-Colombien d’origine n’attendait que sa chance pour briller.

«J’ai toujours eu confiance en mes moyens. Que ce soit en Arizona ou à San José, je n’ai jamais senti que j’avais quelque chose à prouver, a soutenu le principal intéressé, en entrevue au Journal. Mais c’est certain qu’obtenir une occasion comme celle-ci, c’est fantastique. »

À la hauteur d’une vedette

Ses prouesses viennent relancer une fois de plus le débat sur la nécessité de miser sur un gardien étoile à la Andrei Vasilevskiy pour rafler les grands honneurs.

«Je pense que ses statistiques démontrent qu’il joue à la hauteur d’un gardien vedette, a fait remarquer Mark Stone, le capitaine des Golden Knights, à l’auteur de ces lignes. Je ne sais pas si tu as besoin d’un gardien vedette pour remporter la coupe Stanley, mais tu as assurément besoin d’un gardien qui fait le travail. Et Adin joue extrêmement bien depuis qu’il est avec nous.»

Et si la recette gagnante résidait plutôt dans l’aspect défensif général d’une équipe? Par exemple, les joueurs des Golden Knights bloquent 18,62 tirs par tranche de 60 minutes depuis le début des séries éliminatoires. Seuls les Maple Leafs, qui n’ont pas franchi le deuxième tour, ont fait mieux avec 19,19.

Une comparaison qui rejoint l’hypothèse avancée par William Carrier sur les succès de son équipe.

«Soit que tu as un bon groupe de défenseurs, soit tu as un bon gardien qui vient sauver tes défenseurs. Mais un moment donné, il faut que quelqu’un bloque les tirs», a lancé l’attaquant québécois.

Et chez Knights, on semble remplir les deux critères.