Climat, logements et mobilité: plus de 40 maires prennent des engagements

Une quarantaine de maires et mairesses du Québec ont lancé jeudi un appel pour la prise de mesures ambitieuses et efficaces face à la triple crise du climat, de l’habitation et de la mobilité.

«Les municipalités sont en première ligne face aux crises et nous voyons bien leurs conséquences sur notre population, ainsi que sur nos écosystèmes», a indiqué la mairesse de Granby, Julie Bourdon, dans un communiqué jeudi.

Alors que la crise multidimensionnelle exige des actions concrètes au niveau municipal, les signataires de l’appel s’engagent à agir de manière proactive pour faire face à ces défis, et invitent les mairesses et les maires du Québec à rejoindre leur mouvement.

Les maires et mairesses de plusieurs villes, dont Montréal, Longueuil, Laval et Granby, ont pris neuf engagements pour anticiper une transformation profonde du modèle de développement municipal, à l’occasion du 7e rendez-vous Collectivités viables, organisé par Vivre en ville.

Les 42 maires se sont engagés ainsi à favoriser la construction de logements sociaux et abordables, à revoir l’aménagement des rues, à densifier les terrains sous-utilisés et à faire du développement du transport collectif urbain et interurbain une priorité.

Adopter le principe d’étalement zéro, orienter les bâtiments vers la carboneutralité, protéger les milieux naturels et renforcer la connectivité écologique figurent également parmi les engagements pris par les édiles municipaux.

«Notre objectif est de contribuer à la construction des villes et des villages où chacun trouve sa place, dans un environnement durable et inclusif», a ajouté Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin–Laurentides.