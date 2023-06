Concours Le parc Safari en famille !

Le Journal de Montréal vous offre la chance de gagner vos accès d’une journée au Parc Safari.

À gagner, chaque semaine, du 10 juin au 9 juillet 2023 :

Un des 10 forfaits familiaux « Safari Aventure » pour 5 personnes, valide pour une journée au Parc Safari d’Hemmingford, durant la saison estivale 2023, d’une valeur approximative au détail de 245 $ chacun.

Grâce au Safari Aventure : OBSERVEZ plus de 300 animaux. VISITEZ le Tunnel des Félins. DÉCOUVREZ le parc aquatique et l’Oasis tropicale. EXPLOREZ la terrasse Afrika et ADMIREZ la Plaine d’Afrique.

Venez profiter de l’été au Parc Safari ! Du plaisir pour tous !

Ce concours sera en vigueur jusqu’au dimanche 9 juillet 2023.

Cliquez ici pour participer.