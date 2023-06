Controverse anti-LGBTQ2S+: Anthony Bass dit avoir fait du chemin

Le lanceur des Blue Jays de Toronto Anthony Bass dit maintenant mieux comprendre les réalités des membres de la communauté LGBTQ2S+ après avoir discuté mardi avec le directeur général de Pride Toronto, Sherwin Modeste, au Rogers Centre.

Bass a mentionné qu’il doit être plus sensible et tolérant à l’égard de cette communauté. Il a admis également avoir reçu beaucoup de critiques pour avoir partagé à la fin mai une vidéo sur les réseaux sociaux; celle-ci soutenait les boycottages des compagnies Bud Light et Target qui avaient précédemment mis en valeur la diversité et l’inclusion.

«Pour moi, cela a réellement mis en lumière la communauté gaie. J'ai mes croyances personnelles, mais je comprends que chacun est libre de ressentir et de penser ce qu'il veut. Il faut accepter, accueillir et mettre les gens à l'aise pour qu'ils puissent prendre une décision dans leur vie. J'ai réfléchi et j'ai réalisé que je devais mieux accepter les choses», a-t-il déclaré lors d’une entrevue avec le réseau Sportsnet, mardi.

D’après cette source, Modeste a rappelé à l’athlète de 35 ans le potentiel impact néfaste d’une publication de la sorte sur la communauté LGBTQ2S+. Il lui a également dit que beaucoup de gens sont manifestement très mal à l'aise lorsqu'ils font leur «coming out» et qu’il y a plusieurs personnes qui passent au suicide, n’ayant pas été en mesure de recevoir du soutien de la part de leurs proches.

Du mécontentement de la part des partisans

L'artilleur droitier a été hué tout au long de sa présence sur le monticule lors du match du 31 mai contre les Brewers de Milwaukee à domicile. Il s’agissait de la première fois qu’il faisait une apparition dans un match après cette controverse.

Il s'attend à recevoir d’autres huées de la part des partisans des Jays.

«Je comprends les gens de m’avoir hué. Je vais continuer à faire mon travail et j'espère que la situation s’améliorera avec le temps.»

Le hasard faisant bien le tout, l’organisation torontoise tiendra vendredi et samedi son week-end annuel de la fierté. Bass s’est d’ailleurs proposé afin d'attraper le lancer protocolaire qui sera effectué par LeZlie Lee Kam, un activiste bien connu dans la communauté LGBTQ2S+, en marge du duel de vendredi contre les Twins du Minnesota.