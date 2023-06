David Dallaire, du Rouge et Or aux Alouettes

Le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, aime beaucoup David Dallaire, si bien qu’il l’a sélectionné avec le 13e choix au total du plus récent repêchage de la Ligue canadienne de football. Maciocia avait même songé, pendant un instant, à en faire un choix de première ronde avant de tenter sa chance et patienter.

Polyvalent, le produit du Rouge et Or de l’Université Laval devrait maintenant faire partie de la formation 2023 des Alouettes, même si une adaptation demeure nécessaire entre le football universitaire et la LCF.

«Il va falloir que je travaille sur certains aspects du jeu, je devrai mettre l’accent sur les détails. Sur les unités spéciales, les gars sont rapides et savent ce qu’ils font, je vais devoir m’ajuster de ce côté-là», témoignait Dallaire, le 26 mai dernier, après un match préparatoire disputé contre le Rouge et Noir, à Ottawa.

«J’attendais ce baptême pour voir comment ça allait se passer sur le terrain», ajoutait le Beauceron de 23 ans, somme toute satisfait de sa performance durant sa première présence à vie dans une partie professionnelle.

Un moment précieux

Dallaire a même capté deux courtes passes, dont une de huit verges, pendant le match préparatoire face au Rouge et Noir.

«Le fait de recevoir une passe, c’est toujours agréable, surtout que j’ai réussi à aller chercher un premier essai avec un attrapé, décrivait le gaillard de 6 pi 3 po. C’est un moment que je n’oublierai jamais.»

Pendant que le vétéran centre-arrière James Tuck l’a pris sous son aile, Dallaire en a rajouté, la semaine dernière, lors du second match présaison des Alouettes, au stade Percival-Molson, contre les Tiger-Cats de Hamilton. Il a alors accepté un court relais pour finalement gagner 11 verges.

«C’est un joueur qui peut évoluer comme centre-arrière, il est capable de courir avec le ballon, on peut l’habiller comme receveur et il peut dominer sur les unités spéciales, a vanté Maciocia. Il a joué pour tout un programme de football, celui du Rouge et Or. Il vient d’une culture gagnante et ça ne peut seulement que nous aider.»

Dans la zone des buts

En 2022, Dallaire avait réussi sept touchés en huit matchs pour le Rouge et Or, soit cinq par la course et deux par la passe.

Il avait aussi été un élément clé dans la conquête de la Coupe Vanier face aux Huskies de l’Université de la Saskatchewan, en novembre, marquant au passage un touché, sur un jeu truqué, à la suite d’une passe de Kevin Mital.

«Mon but est d’aider le plus rapidement en attaque, mais en contribuant sur les unités spéciales, ça va être aussi parfait», a projeté Dallaire, quant à son rôle chez les Alouettes.