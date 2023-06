ETHIER, Rita



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Rita Ethier survenu le 31 mai 2023 à l'âge de 81 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint et l'amour de sa vie Léo Lafrenière, ses filles Pascale (feu Daniel) et Isabelle (Érick), ses 4 petits-enfants, Jonathan (Laurence), Stéphanie (Simon), Mathieu (Émilie) et Vincent (Catherine), ses 2 arrière-petits-enfants, ses frères ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 juin 2023, de 18h30 à 21h, et le samedi 10 juin 2023, de 9h à 10h30 à laL'inhumation sera le samedi 10 juin 2023 à 11h au Cimetière St-Antoine-de-Padoue, 655 chemin de Chambly, Longueuil.