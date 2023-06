Disqualifiée en double, elle triomphe tout de même à Roland-Garros

PARIS | La Japonaise Miyu Kato s’est vengée à sa manière. Après avoir été disqualifiée en double féminin, elle a finalement triomphé en mixte, jeudi, à Roland-Garros.

Face à la Canadienne Bianca Andreescu et au Néo-Zélandais Michael Venus, Kato et son partenaire allemand Tim Puetz sont revenus de l’arrière pour remporter la finale 4-6, 6-4 et 10-6 au super bris.

Il y a quelques jours, Kato avait été écartée de l’épreuve de double féminin après avoir atteint involontairement une chasseuse de balle.

Plusieurs autres joueurs, dont la Française Alizé Cornet, avaient critiqué les organisateurs de Roland-Garros pour avoir sanctionné Kato et sa collègue indonésienne Aldila Sutjiadi, les 16es favorites de la compétition, en plus d’enlever les points cumulés et la bourse, et de remettre une amende la Japonaise.

D’autres ont aussi reproché à leurs adversaires, la Tchèque Marie Bouzkova et l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, pour avoir peut-être exagéré la situation.

«Très difficile mentalement»

Au moment des faits, Kato s’était immédiatement excusée auprès de la jeune chasseuse de balle et elle s’était effondrée en larmes sur le terrain et devant les journalistes.

«Même quand j’ai été confrontée à des difficultés, mon équipe m’a aidée à rester positive, parce que ce fut très difficile mentalement, a indiqué Kato, qui a lu un texte écrit en anglais sur le court. Merci à Tim de m’avoir soutenue et de m’avoir encouragée, merci à mes entraîneurs. Merci à Aldila et à tout le monde pour les messages de soutien. J’ai pu utiliser cette énergie positive aujourd’hui [jeudi].»

«J’espère que cette victoire mettra un baume sur ton tournoi», a pour sa part dit Puetz à Kato, lui qui a déjà gagné des tournois aux côtés de Venus.

Message aux organisateurs

La Japonaise a porté sa cause en appel et elle avait aussi un message pour les décideurs.

«C’est vraiment dommage de m’avoir disqualifiée pour ça. Mais j’espère une conclusion positive pour mon appel. J’aimerais ravoir mes points ainsi que ma bourse», a-t-elle indiqué.

Les amateurs se rappellent certainement quand Novak Djokovic, qui affrontera vendredi en demi-finale Carlos Alcaraz (pas avant 8h45, heure du Québec), avait été disqualifié aux Internationaux des États-Unis en 2020 pour avoir frappé une balle, par-derrière et sans regarder, sur un juge de ligne.

▶ De son côté, la Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa partenaire américaine Taylor Townsend auront toute une commande en demi-finale du double féminin, car elles affronteront demain les deuxièmes favorites, Coco Gauff et Jessica Pegula, des États-Unis.